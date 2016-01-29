حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29 يناير 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى...

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برج السرطان على المستوى العاطفى...

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على المستوى الصحى..

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>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

اليوم سيتطلب منك الكثير من العمل الشاق، عليك أن تتبع نظام عمل شاق، فهذا رغم أنه غير بسيط إلا أنه سيساعد على بناء قاعدة سليمة لخططك المستقبلية. والعمل الشاق الذى قمت به اليوم تؤتى ثمارها فى المستقبل البعيد. أنت من المحتمل أن تحمل مسؤوليات نيابة عن زميلاً لك، وهذا سيكون له مردود جيد.من المفترض أن تكون علاقتك بالحبيب فى هذه الفترة جيدة إلى حد كبير، أكثر من أى وقت مضى، استمع إليه ولا تدع الماضى يسيطر عليك بشكل سئ، عليك أن تعرف أنه الآن بحاجة إلى الحديث معه أكثر عما يزعجه ويجعله متوتر.جسدك فى الفترة الماضية تعرض لإنهاك شديد خصوصاً أن جسدك كان يعمل دون توقف، وهو ما قد يكون له تأثير سئ عليك فيما بعد، الأفضل أن تستعد لممارسة التمارين الرياضية، وأن تتناول كميات مياه أكثر من ذلك.>عليك أن تتبع نظام صارم لكى تتخلص من الأوضاع السيئة التى مررت بها فى الفترة الماضية، اعطِ لنفسك فرصة حتى تحقق الكثير من النجاحات، كذلك لكى تستطع كسب العيش، وهو ما يتطلب منك تغير نمط حياتك.