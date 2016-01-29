حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 2016/1/29

حظك اليوم لبرج الميزان :

>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

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ستنفتح أمامك فرص كبرى يجب ان تستغلها وتعمل كل ما بوسعك حتى تقتنصها، لذلك حاول ان تتعلم من اخطائك السابقة وتخلص من انانيتك وأعمل فى فريق عمل وابتعد عن العمل الفردى حتى تحقق النجاح المطلوب .حظك اليوم فى الحب يصل على قمة تألقه فلا داعى للخوف أو التوتر الزائد الذى مريت به طوال الأيام السابقة والذى كاد أن يؤثر سلبا على حالتك النفسية، فابشر هذه هى أيامك ولا تقلق بشأن محبوبك فالأمور ستأخذ شكل رسمى قريبا.وفقا لارتفاع وتحسن مستواك على كافة الأصعدة العملية والعاطفية سيرتفع مستوى حالتك الصحية، وستتخلص من أى ألام مزمنة كانت تصاحب توترك العصبى.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.