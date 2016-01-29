حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 29 يناير 2016

برج العقرب حظك الجمعة 29/1/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29/1 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

>

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29/1 /2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:

>

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29/1 /2016

>الأسد على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>

حظك اليوم برج الدلو الجمعة29 /1 /2016

>الدلو على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29/1 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

>

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>

حظك اليوم برج القوس الجمعة 29/1 /2016

>القوس على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج القوس على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 2016/1/29

>حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>

حظك اليوم برج الثور الجمعة 29 يناير 2016

>برج الثور على الصعيد المهنى...

>

برج الثور على الصعيد العاطفى...

>

على الصعيد الصحى...

>

توقعات علماء الفلك لك...

>

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29 يناير 2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى..

>

برج الحملة على الصعيد العاطفى...

>

على الصعيد الصحى...

>

توقعات علماء الفلك لك خلال الفترة المقبلة..

>

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29 يناير 2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى...

>

برج السرطان على المستوى العاطفى...

>

على المستوى الصحى..

>

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة...

>

حظك اليوم برج الميزان ليوم الجمعة 2016/1/29

لم يحقق أبناء هذا البرج طموحاتهم على المستوى العملى لكنهم سيحققون كل ماتمنوه لشخص قريب منهم وسيجدون الحياة تفتح لهم أبواب لم يكونوا يتوقعوها من قبل، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاءلوا بكل ما هو قادم فلا داعى للتشاؤم.أما بالنسبة للحب فسيكون من أهم المحركات التى ستدفع بأبناء هذا البرج وسيكون من العوامل الإيجابية التى ستجعلهم ينعمون بحياتهم ويشعرون براحة نفسية كبرى، وعلى الرغم من المشاكل التى مر بها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيصلون على ما تمنوه فى حياتهم العاطفية .أحوالهم الصحية فى ارتفاع دائم وعلى الرغم من بعض المشاكل الصحية التى من الممكن أن يتعرضون لها الفترة القادمة إلا أنهم سيتخطونها لأنها فى الأول والأخير أمر بسيط لا تستدع الخوف والقلق .للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .يتميز مواليد برج الجوزاء أن لديهم أفكار خلاقة لتجديد الحياة العملية ، يسعون لمساعدة زملائهم فى العمل حتى يكون فريق العمل على نفس المستوى من الخبرة ، كن قادر على أعطاء الجميع ما يريدون حتى تكون إنسان نافع فى المجتمع ومصدر سعادة للجميع ، لا تحاول الانقياد وراء الدسائس فأنت إنسان أكبر من ذلك.تنعم بفترة من الهدوء العاطفى لا تحاول الدخول فى علاقات جديدة فهذا الوقت جدير بك مراجعة حساباتك حتى لا تقع فى الأخطاء السابقة من العلاقات سيكون النصف الثانى من العام الوقت الأنسب للدخول فى علاقة حب جديدة قد تتحول إلى زواج سعيد .تعانى من بعض المشاكل على الصعيد الصحى حاول أن تتبع نصائح الأطباء حتى تمر الفترة على خير وسلام فأنت إنسان يتمتع بقدرة على تحمل الألم فلا تجعلة يستمر لفترة طويلة.تتوقع لك الأبراج مجموعة من الأخبار السعيدة التى ستضفى على عالمك لمسات من الرفاهية كن قادر على تحقيق أحلامك التى تعبت للوصول إليها، لا ترفع سقف طموحك وكن قنوع حتى تصل إلى خطوات مقنعة فى مشوار حياتك، لا تتعجل الوصول فكل طريق طويل وله أخريتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على الإدارة ، لديهم لمسات بارزة فى جميع الأماكن التى يعملون فيها ، حاول أن تكون هادئ الأعصاب وكن على يقين أن لكل موظف قدرات ومميزات تجعله مختلف عن الأخرين ، حاول أن تستغل قدرات كل فرد فى فريقك بما يجعل العمل يسير إلى طريق النجاح.ربما يكون الحب فى الطريق لك ، أفتح أبواب قلبك للحياة ولا تقارن مواقف جديدة بأخرى قديمة مرت فى حياتك فكل إنسان البصمات الخاصة له سواء بالسلب أو بالإيجاب كن شخص متفأل بالحياة وهذا سيجعلك افضل .أن إنسان صبور لا تفصح عن الألم مما يجعل المشاكل الصحية الصغيرة تتفاقم وتكبر ، حاول استشارة الطبيب فى أحوالك الصحية حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات الصحية ويكون الوضع أخطر.تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والازدهار فى جميع المجالات العملية والشخصية فى الفترة القادمة ، لا تحاول أن تتراجع فطريقك قد فرش بالنور وبعد العسر سيأتى اليسر، كن قادر على مواجهة المواقف الطارئة التى قد تفاجئك ولكنك قادر على أن تكون صاحب موقف حكيم ، الحياة مليئة بكثير من المواقف الطارئة.تشارك فى تأسيس مشروع، تجنى ثماره لاحقاً، وتكتسب خبرات جيدة من المحيطين بك، حاول أن تستمع كثيراً، وتقلل من حديثك، كى تفهم كيف تدور الأمور حولك، وتتضح لك الأفكار الخفية.غيرتك تسبب لك الكثير من المشكلات، الغيرة على الصديق شىء جميل، لكن حاول أن تختار الأوقات المناسبة، لتظهر لأصدقائك حبك الشديد لهم وغيرتك عليهم من الغرباء.أنت من الأشخاص الذين يخرجون طاقتهم فى الأكل، تحكم فى مواعيد أكلك وتناول المشروبات التى تساعد على حرق الدهون ، كى لا تواجه زيادة الوزن فى الفترات المقبلة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يستعد للدخول فى مشروعات جديدة، يكتسب منها خبرات جيدة تفيده فى مجالات العمل، ذلك بسبب حب مولود الأسد للمشاركة و التفاعل خاصة مع الأشياء التى يتعاطف معه وتمس قلبه ويقتنع بها عقله، وبالرغم من حب مولود الأسد الشديد لأصدقائه و إعطائهم قيمة خاصة وجزء كبير جداً من حياته، يقارن ذلك الحب غيرة شديدة معروف بها مولود برج الأسد، الذى يغضب بشدة إذا وجد أى شخص يمكن ان يحل محله عند أصدقائه المقربين، ويعتمد مولود الأسد على تفريغ طاقته السلبية فى الأكل مما يؤثر على صحته على المدى الطويل، ويجب أن يسيطر على هذه العادة.تحتاج إلى اعادة ترتيب أولوياتك فى العمل، فالطموح لن يتحقق مرة واحدة، خطط لنفسك، وحدد اهدافك أولاً، حتى لا تستنفذ طاقتك فى أشياء لن تفيدك.بالرغم من إنك تتميز بالعقلانية، إلا أن اندفاع مشاعرك فى أحيان كثيرة يتسبب لك فى العديد من المواقف المحرجة، فكر جيداً وحاول أن تتوقع ردود أفعال المحيطين بك، حتى لا تحرجك مواقفهم.الضغوط تجعلك تتصرف بشكل غريب بعيد عن أسلوبك، حاول أن تبتعد بنفسك عن أجواء التوتر والضغوط النفسية، وواظب على ممارسة الرياضة، حتى تستعيد نشاطك وطاقتك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يجد صعوبة فى محيط العمل، بسبب تفكيره المشوش، وتداخل الأفكار والأهداف، ولأن الطموح هى الصفة الغالبة على مولود برج الدلو، يسعى دائماً إلى تحقيق طموحه بشكل سريع، دون أن يضع أهداف محددة من البداية، ترتيب الأولويات يسهل الوصول للطموح كثيراً ويجعله أقرب إلى الواقع، وبالرغم من العقلانية التى يتميز بها مولود برج الدلو، إلا أن الأنجراف فى مشاعره واندفاعها تتسبب له فى العديد من المواقف الحرجة، بسبب عدم وضع ردود أفعال المحيطين فى الحسبان، مما يترتب عليه إستقبال ردود مزعجة من بعض الأشخاص، وممارسة الرياضة تقلل من حدة التوتر النفسى وتساعد مولود الدلو على استعادة طاقته ونشاطه.على الرغم من أن مواليد برج العذراء يتمتعون بصفات من الحيلة والدهاء إلا أنهم يضيعون ما يبنون عندما تنتابهم حالات من العصبية والثورة ، كن هادئ ولا تنقاد وراء موجات العصبية غير المبررة حتى تجد لنفسك سبيل قوى للخروج من المشاكل التى قد تتعرض لها من وقت لأخر.على الرغم من أن مواليد برج العذراء يشعرون بأنهم يتمتعون بصفات رومانسية إلا أنهم طوال الوقت يطلبون الاهتمام والرعاية من الأخر ولا يقدمون المقابل سواء الأشياء الصغيرة أو الكبيرة ، حاول أن تكون فى الفترة القادمة أكثر عطاء فلا يوجد حياة عاطفية تسير بهذا الشكل الأنانى .تتأرجح حياتك الصحية فى هذه الفترة مابين السلب والإيجاب ، تحاول أن تتجاوز الوعكات الصحية التى مرت بك مؤخرا ، حتى تكون بشكل أفضل فى الأيام القادمة .تتوقع لك الأبراج أن يكون لديك فريق عمل قوى فى الفترات القادمة تستطيع به عمل مشروعك الصغير الذى ستلمس نتائجه فى القريب العاجل، ستكون أحلامك حقيقة بين عشية وضحاها وستشعر بالفخر فيما حققته من إنجازات تعبت حتى وصلارتباك أفكارك يتسبب لك فى كثير من المتاعب فى محيط العمل، تسعى دائماً لتنفيذ أكثر من شيء فى وقت واحد، أجعل تركيزك فى شيء واحد ونفذه بإتقان، حتى لا تتكبد مزيداً من الخسائر.الأجواء مستقرة مع شريك حياتك، لكن احذر من ممارسة بعض الأفعال، التى يمكن أن تغضب شريكك، وحافظ على هدوء العلاقة، لأنك لا تجيد التعامل مع المشكلات فى ضغط نفسى.تحتاج إلى الابتعاد عن المشروبات المنبهة، لأن الأفراط فى تناولها يؤثر بشكل سلبى على صحتك، وبشكل خاص على أدائك الذهنى.يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس، أن يعيش مرحلة عاطفية مستقرة مع شريك الحياه، إلا ان حبه للفضول و العناد الدائم من الممكن أن يتسببوا فى كثير من المشكلات التى تؤدى إلى توتر الأجواء، حافظ على هدوء العلاقة، وهناك شياء لا يمكن السيطرة عليها عند مولود القوس مثل التفكير، فالتفكير الزائد يؤدى إلى ارتباك الأفكار، ويؤثر على طريقة تنفيذها، خاصة أن الأداء الذهنى و المهنى لمولود القوس مرتبط دائماً بحالته النفسية والطاقة الأيجابية الذى يمكن أن يبعثها للآخرين عندما يكون متحمساً، والعكس تماماً عندما تتمكن منه الطاقة السلبية، فهو قادر على معايشة أجواء الركود الفكرى بشكل جيد جداً.بعد فترات طويلة من التراخى كادت أن تفسد حياة أبناء هذا البرج العملية استطاعوا أن يتخلصوا من هذه الكبوة ويعودوا إلى مستواهم الحقيقى بعد كثير من التركيز، لذلك يجب ان يبذلون أقصى ما بيدهم حتى يستطيعوا أن يحققوا طموحهم وأمالهم كاملة.يمر أبناء هذا البرج بحالة من الاستقرار على المستوى العاطفى فمنذ فترة بعيدة وهم ينعمون بحياة رومانسية أشبه بالمثالية، وستستمر هذه الحالة معهم لفترة بطويلة لذلك يجب ان يستغلوها ويعيشون اللحظة دون ان يفكرون فى المستقبل.على المستوى الصحى سيمرون ببعض الأزمات والوعكات الصحية لكن ستمر مرور الكرام خاصة إذا حرصوا على متابعة حالتهم الصحية واستطاعوا أن يتوافقوا مع تعليمات الطبيب المعالج.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.عليك أن تتحكم فى تصرفاتك غير المسئولة، الأموال التى يوفرها عملك الآن غير كافية لتغطية النفقات، لذا يجب أن تبدأ فى البحث عن عمل أخر يساعدك على زيادة هذا الدخل، كما أنه يفترض أن تهتم أكثر من ذلك بكل التفاصيل الصغيرة فى العمل.قد يكون اليوم مميز بدرجة كبيرة على مستوى علاقتك بالحبيب، فهذا اليوم هو الوقت المثالى لتبادل المشاعر مع الحبيب وهو أيضاً وقت جيد لإعادة العلاقة إلى طبيعتها القديم، لأن هذا سيصنع جو من الحميمة والحب مع شريك الحياة.تتعرض لأزمة صحية مفاجئة، فعليك أن تبدأ من الآن فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية نفسك، يجب أن تقوم بتنظيم غذائك أكثر من ذلك، لأن هذا سيعزز جهاز المناعة لديك، فما عليك الآن أن تبدأ بتناول الكثير من المياه والفيتامينات لكى تحصل على جسد مثالى.يتوقع علماء الفلك أن تتلقى اتصال اليوم من شخص كان قد ابتعد عنك كثيراً فى الفترة الماضية، وسيعترف لك بمشاعره التى قد تكون مفاجئة بالنسبة لك، حيث يتوقع أن يكون نهاية هذا اليوم مبشرة جداً، كما يتوقع أن تتخلص نهائياً من المشاعر السلبية التى تسيطر عليك.فرصة جيدة لكسب الكثير من الأموال، خصوصاً أنك أثبت قدرتك على الإبداع فى عملك، عليك فقط أن تهتم بتحسين وضعك فى العمل، فرصيدك لم يعد يسمح لك بأن تكون غير متميز، أو غير قادر على أداء عملك باسترخاء، كذلك حاول أن تكون على قدر المسئولية، ولا تدع من حولك يؤثرون عليك سلباً.تصل إليك بعض المعلومات البسيطة التى تساعدك على فهم شريك الحياة بشكل أفضل، حاول كذلك أن تقلل من التوتر بينكما، واختار طريقة صحيحة للتواصل معه، كن هادئ واهتم بمستقبلكما، فهذا سيساعدكما على اتخاذ القرارات بشكل صحيح وغير متسرع.أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك مراجعة الطبيب، والتعرف على كافة الأزمات الصحية التى من الممكن أن تكون تعرضت لها فى الفترة المقبلة، سوء صحتك وتصرفاتك الخاطئة تنذر بأن هناك خطأ كبير ترتكبه فى حق صحتك، أبحث عن الراحة، وحاول أن تعالج ذلك بكل سرعة حتى لا تندم عليه فيما بعد.الفترة المقبلة ستكون رائعة وهادئة جداً، من المتوقع أن تحقق نجاحات كثيرة على مستوى العمل، ويؤكد خبراء الأبراج أن هناك فرصة للزواج ستنجح فيها خلال الأشهر الأولى من هذا العام، كما ستمر علاقاتك بكثير من الاهتمام على مستوى العائلة والأصدقاء.اليوم سيتطلب منك الكثير من العمل الشاق، عليك أن تتبع نظام عمل شاق، فهذا رغم أنه غير بسيط إلا أنه سيساعد على بناء قاعدة سليمة لخططك المستقبلية. والعمل الشاق الذى قمت به اليوم تؤتى ثمارها فى المستقبل البعيد. أنت من المحتمل أن تحمل مسؤوليات نيابة عن زميلاً لك، وهذا سيكون له مردود جيد.من المفترض أن تكون علاقتك بالحبيب فى هذه الفترة جيدة إلى حد كبير، أكثر من أى وقت مضى، استمع إليه ولا تدع الماضى يسيطر عليك بشكل سئ، عليك أن تعرف أنه الآن بحاجة إلى الحديث معه أكثر عما يزعجه ويجعله متوتر.جسدك فى الفترة الماضية تعرض لإنهاك شديد خصوصاً أن جسدك كان يعمل دون توقف، وهو ما قد يكون له تأثير سئ عليك فيما بعد، الأفضل أن تستعد لممارسة التمارين الرياضية، وأن تتناول كميات مياه أكثر من ذلك.عليك أن تتبع نظام صارم لكى تتخلص من الأوضاع السيئة التى مررت بها فى الفترة الماضية، اعطِ لنفسك فرصة حتى تحقق الكثير من النجاحات، كذلك لكى تستطع كسب العيش، وهو ما يتطلب منك تغير نمط حياتك.

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

>ستنفتح أمامك فرص كبرى يجب ان تستغلها وتعمل كل ما بوسعك حتى تقتنصها، لذلك حاول ان تتعلم من اخطائك السابقة وتخلص من انانيتك وأعمل فى فريق عمل وابتعد عن العمل الفردى حتى تحقق النجاح المطلوب .

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>

حظك اليوم فى الحب يصل على قمة تألقه فلا داعى للخوف أو التوتر الزائد الذى مريت به طوال الأيام السابقة والذى كاد أن يؤثر سلبا على حالتك النفسية، فابشر هذه هى أيامك ولا تقلق بشأن محبوبك فالأمور ستأخذ شكل رسمى قريبا.وفقا لارتفاع وتحسن مستواك على كافة الأصعدة العملية والعاطفية سيرتفع مستوى حالتك الصحية، وستتخلص من أى ألام مزمنة كانت تصاحب توترك العصبى.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودوا على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.