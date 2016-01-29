أمن مطروح يسلم 53 دراجة نارية متحفظ عليها للجمارك

سلمت مديرية أمن مطروح، 53 دراجة نارية مهربة جمركيا سبق ضبطها ومتحفظ عليها بقسمي شرطة سيوة و مارينا لجمارك الإسكندرية.

قال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية مساء الخميس، أنه تم تسليم 34 دراجة نارية متحفظ عليها بقسم شرطة سيوه والمحرر بشأنها المحاضر أرقام 117 لسنة 2013 جنح مرور سيوة و 15 لسنة 2014 و18 لسنة 2015 جنح مرور سيوة بالإضافة إلى 19 دراجة بقسم شرطة مارينا والمحرر بشانها 10 محاضر لسنة 2015 جنح تهريب مارينا و 9 محاضر لسنة 2015 جنح تهريب مارينا.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأن ذلك جاء نتيجة التواجد الأمنى الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الجادة، في مجال ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها والمهربة جمركيا والحد من ظاهرة سرقتها وملاحقة مرتكبيها وأعادتها لمالكيها لتحقيق السيطرة وتأكيد الشعور الأمني لدي المواطنين، بما ينعكس ايجابيا علي ثقتهم في رجال الشرطة مما يدفعهم للتعاون الجاد والمثمر لمصلحة الوطن.