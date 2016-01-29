اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بالقرب من متحف الإسماعيلية

شب حريق منذ قليل فى سيارة ملاكى، أثناء سيرها بالقرب من متحف الإسماعيلية بسبب ماس كهربائى فى السيارة.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية، يفيد بتلقيه بلاغ باشتعال النيران فى أحد السيارات بالقرب من متحف الإسماعيلية.

على الفور انتقل مدير الأمن والقيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية الى البلاغ وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر فى الأرواح.

ودلت التحريات أن سبب الحريق بسبب ماس كهربائى بالسيارة رقم 12986 ملاكى الإسماعيلية.

>وبسؤال سائق السيارة ويدعى "م.ع" أكد انه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بخروج نيران من مقدمتها .

>تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.