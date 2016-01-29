أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بالقرب من متحف الإسماعيلية

Google+ Print
اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بالقرب من متحف الإسماعيلية اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بالقرب من متحف الإسماعيلية
شب حريق منذ قليل فى سيارة ملاكى، أثناء سيرها بالقرب من متحف الإسماعيلية بسبب ماس كهربائى فى السيارة.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية، يفيد بتلقيه بلاغ باشتعال النيران فى أحد السيارات بالقرب من متحف الإسماعيلية.

على الفور انتقل مدير الأمن والقيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية الى البلاغ وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر فى الأرواح.

ودلت التحريات أن سبب الحريق بسبب ماس كهربائى بالسيارة رقم 12986 ملاكى الإسماعيلية.
>وبسؤال سائق السيارة ويدعى "م.ع" أكد انه أثناء سيره بالسيارة فوجئ بخروج نيران من مقدمتها .
>تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365