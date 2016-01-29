النمنم: قانون "الخدمة المدنية" كان بداية تطوير العمل بمصر

قال حلمى النمنم وزير الثقافة، إن قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب آراه كان بداية تطوير العمل بمر، ورغم ذلك تم رفضه، مشدداً على أنه لا يوجد موظف تم تخفيض مرتبه بسبب قانون الخدمة المدنية .

وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال أن الموظفين الكبار هم من يعترضون، وليس صغار الموظفين، مشيرا إلى أن ثقافة العمل جزء أصيل من جوهر الإسلام.

وأوضح النمنم، أن نجاح اللاجئين السوريين فى عملهم بمصر يؤكد أن الأزمة ليست أزمة عمل، مشيرا إلى أن العديد من المصانع توفر فرص العمل للشباب ولا يجدون من يسكنها أو يشغلها، لافتَا إلى أنه لن يكون هناك نتيجة لمعدلات التنمية طالما استمرت معدلات الزيادة السكانية بهذا النهج.

واستنكر وزير الثقافة عدم وجود برامج علمية سواء بالتلفزيون المصرى أو الفضائيات الخاصة، مؤكدا أن ما يراه هى برامج شعوذة وليست برامج علمية، مطالبا بضرورة دعم الأعمال السينمائية، مؤكداً أن وزارة الثقافة ليست جهة إنتاج سينمائى ولكنها جهة دعم.