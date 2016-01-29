وزير خارجية لبنان يؤكد رفض بلاده للاعتداء على سفارة السعودية بإيران

>أكد وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل على موقف بلاده الثابت ضد الاعتداء على أى سفارة وتحديدا على سفارة المملكة العربية السعودية فى إيران.

وقال باسيل عقب جلسة مجلس الوزراء اللبنانى مساء أمس أنه أكد خلال الجلسة أن لبنان يرفض التدخل فى شئون الدول العربية، وهذا الأمر ينطبق عليه وعلى أى دولة عربية أخرى ومنها المملكة العربية السعودية.

وأضاف ان هذا يجب أن يكون موقفا ثابتا ليس فقط حرصا على الدول العربية انما حرصا وحفاظا على لبنان وسيادته واستقلاله وعلى وحدته".

وقال: "لقد طرحت خلال الجلسة الموقف الذى اتخذه لبنان فى الجامعة العربية وفى المؤتمر الاسلامى وفى البحرين، وأكدت على الموقف الثابت أن لبنان ضد الاعتداء على أى سفارة وتحديدا على سفارة المملكة العربية السعودية فى الجمهورية الإيرانية، ولبنان يرفض التدخل فى شئون الدول العربية، وهذا الأمر ينطبق عليه وعلى أى دولة عربية أخرى ومنها المملكة العربية السعودية.

وأضاف:" طلبت ايضا من الحكومة أن توضح لى اذا كان هناك من شيء فى هذا الموقف غير صائب لأن هذا الموقف الذى اتخذناه فى هذا الشق يجب أن يوافق عليه الجميع وما هو أبعد من ذلك وجدنا من ضمن سياسة الحكومة النأى بلبنان لأنه يسبب انقسامات لبنانية.

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