انتشار حب الشباب فى منطقة الظهر مؤشر للإصابة بالاضطرابات الهرمونية

أسباب ظهور حب الشباب فى منطقة الظهر

علاج حب الشباب فى الظهر

حب الشباب من مشاكل البشرة الشائعة بين الرجال والنساء على السواء، وترتفع فرص الإصابة به بالطبع فى مرحلة المراهقة والبلوغ.>وانتشار حب الشباب فى منطقة الظهر من الأعراض المؤرقة لأصحابها، ولها أسباب حيث تقول أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، إن تركز حب الشباب فى مناطق معينة كالظهر والمؤخرة والأرداف تحديدا، يشير فى أغلب الحالات إلى الاضطرابات الهرمونية، والتى تعد المسئول الأول عن انتشار حب الشباب فى تلك المناطق تحديدا.>وتوضح د. هديل جهاد أن فحص نسب الهرمونات وعلاج الخلل بها، من أهم خطوات العلاج، وفى البداية يجب معالجة السبب والمرض، وبعدها يكون علاج العرض وهو حب الشباب.

وبعد التأكد من انتظام هرمونات الجسم، نبدأ - وفقا لرأى هديل - فى علاج حب الشباب الناتج عن اضطرابها، وغالبا ما تعتمد طرق العلاج على الوسائل الموضعية، كدهانات حب الشباب التى تعمل على تقليل إفراز الغدد الدهنية، ومن ثم وقف انتشار حب الشباب، يليها استخدام الكريمات المقشرة، والتى تعمل على التخلص من الآثار التى خلفتها حبوب الشباب.