النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة الشاب المنتحر بمحطة مترو العتبة

استعجلت نيابة الموسكى، برئاسة المستشار محمد شحاتة، تحريات المباحث فى واقعة انتحار شاب بإلقاء نفسه أمام قطار المترو بمحطة العتبة.

وأمرت النيابة فى وقت سابق، بتشريح جثة الشاب لتحديد سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان مواطن قد انتحر أسفل عجلات قطار المترو بمحطة العتبة بالخط الثانى "المنيب– شبرا" وتبين من التحريات الأولية، أن المواطن ألقى بنفسه فور وصول القطار المتجه من العتبة إلى المنيب، وفارق الحياة فى الحال، وتم رفع الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.

وتوقفت حركة قطارات مترو أنفاق الخط الثانى من الاتجاهين، صباح أمس الجمعة، عند محطة العتبة، وأعلنت الإذاعة الداخلية للمترو عن وجود عطل فنى، ووجَّهت السائقين باستخدام نظام الـGO.