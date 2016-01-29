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181 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن خلال 4 أيام

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181 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن خلال 4 أيام 181 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن خلال 4 أيام
أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية أن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية ،من الاثنين وحتى أمس الخميس، عبور 181 سفينة بحمولة 10 مليون و500 ألف طن بضائع متنوعة من الاتجاهين.

وشهدت القناة من الشمال إلى الجنوب عبور 77 سفينة بمولة 4 ملايين و200 ألف طن كما عبرت من اتجاه الجنوب 104 سفينة بحمولة 6 ملايين و300 ألف طن .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الاثنين شهد عبور 37 سفينة بحمولة 2 مليون طن حيث عبرت من الشمال 16 سفينة بحمولة 900 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUINTET بحمولة 158 ألف ، كما عبرت فى اتجاه الجنوب 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC NEW YORK بحمولة 182 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى المغرب.

وأشارت التقارير الملاحية إلى أن يوم الثلاثاء عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 3 ملايينطن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين .1
>وشهدت قافلة الشمال عبور 19 سفينة بحمولة مليون و 100 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SMAVIO بحمولة 147 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و900 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول PALTICA GLORTYالتى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 165 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت يوم الأربعاء عبور 60 سفينة بحمولة 3 ملايين و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و 500 ألف طن ، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MORCEN MAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا .

كما عبرت 34 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL OELANTIC OCEANبحمولة 193 ألف طن.

وتابعت التقارير أن قناة السويس شهدت أمس الخميس عبور 39 سفينة بحمولة 2 مليون طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين حيث شهدت قافلة الشمال عبور 16 سفينة بحمولة 700 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC RAVENNA بحمولة 158 ألف طن قادمة من ميناء بيريوس باليونان ومتجهة إلى ميناء جدة بالمملكة العربية
>وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن و أكبر حمولة كانت من ناقلة البترول NAVA PUEMA SUVRVE والتى ترفع علم هونج كونج بحمولة 161 ألف طن.

عبور 39 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون طن

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مصر 365

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