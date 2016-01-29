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إنشاء مدينة سياحية عملاقة بالفيوم على مساحة 400 فدان بتكلفة 2 مليار جنيه

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إنشاء مدينة سياحية عملاقة بالفيوم على مساحة 400 فدان بتكلفة 2 مليار جنيه إنشاء مدينة سياحية عملاقة بالفيوم على مساحة 400 فدان بتكلفة 2 مليار جنيه
أكد ياسر محفوظ المستشار السياحى لمحافظة الفيوم، أنه تم إنهاء كافة الموافقات لإنشاء مدينة سياحية عملاقة على مساحة 400 فدان شمال بحيرة قارون بتكلفة 2 مليار جنيه.

وقال محفوظ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المدينة تستهدف جذب 600 ألف سائح من القاهرة والإسكندرية والمحافظات، خاصة سياحة العائلات وستحتوى المدينة على "سيان بارك وفندق وسينما وغابات مفتوحة ومستشفى للسياحة العلاجية وغابات مفتوحة وهايبر ومتحف لكل الطيور المقيمة والمهاجرة بمحافظة الفيوم".

وتشمل المدينة شاشات عرض يتم فيها رؤية ومراقبة الطيور ومرصد للنجوم وعرض للصناعات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، وتستهدف المدينة تشغيل حوالى 3500 عامل من أبناء المحافظة.

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