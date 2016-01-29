"نورى أبو سهمين" ينفى ما تردد عن رفضه مقابلة المبعوث الأممى لدى ليبيا

>قال رئيس المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" نورى أبو سهمين "إن ما قاله رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر عن رفضنا مقابلته ليس صحيحاً ولدى ما يثبت ذلك بالمستندات".
وأضاف أبو سهمين ، فى كلمة أمس الخميس، " إن أى اتفاق لا يعبر عن إرادة الليبيين لا يمثل الحقيقة ، ولا يأتى بنتائج فاعلة ، وإن من يمثل المؤتمر يجب أن يكون موفضاً ، وكذلك الأمر مع البرلمان ، وهذا لم يحدث فى الصخيرات".
وتابع " إن بعثة الأمم المتحدة لم تراع منذ البداية اختيار آلية ومعيار للحوار ، وإن ملاحظات المؤتمر على اتفاق الصخيرات ليست نفعية لمصالح شخصية بل هى لحفظ الشرعية والسيادة.
وأردف " إن سبب استمرار المؤتمر الوطنى يرجع لبطلان انعقاد البرلمان" ، لافتا الى أنه طالب فى جلسة المؤتمر بالتحقق وإقرار الذمة المالية لأعضاء المؤتمر الوطني، وضرورة محاسبة كل من استولى على الممتلكات العامة أو الخاصة أمام القضاء.
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