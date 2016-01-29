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دي بروين يعلن مدة غيابه عن الملاعب ' أنباء سيئة أكثر لمانشستر سيتي '

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دي بروين يعلن مدة غيابه عن الملاعب ' أنباء سيئة أكثر لمانشستر سيتي ' دي بروين يعلن مدة غيابه عن الملاعب ' أنباء سيئة أكثر لمانشستر سيتي '

أعلن كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي غيابه لمدة مضاعفة لما أعلنه وكيل أعماله في وقت سابق ليمثل ضربة كبرى لناديه في المنافسة على مختلف الألقاب.

وكان دي بروين أصيب في مباراة فريقه التي أقيمت أمام إيفرتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" يوم الأربعاء.

وأعلن وكيل أعمال اللاعب البلجيكي في وقت سابق غيابه عن الملاعب لشهر ونصف، لكن دي بروين أكد أن إصابته ستجعله يغيب لشهرين ونصف.

لكن عاد دي بروين وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"عدت الآن من عند الطبيب".

وأضاف"سأكون بعيدا عن الملاعب لفترة تصل إلى 10 أسابيع".

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فيديو اليوم السابع