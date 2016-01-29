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النحاس: أكبر مشاكل أسوان؟ الطيران ' والبانيو '

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النحاس: أكبر مشاكل أسوان؟ الطيران ' والبانيو ' النحاس: أكبر مشاكل أسوان؟ الطيران ' والبانيو '

يواجه عماد النحاس المدير الفني لأسوان عقبات من نوع خاص في مشواره نحو إنقاذ الفريق من شبح الهبوط من الدوري الممتاز.

وقال النحاس:"نحاول استغلال ميزة اللعب على ملعبنا، وبالفعل حققنا 4 انتصارات، و3 تعادلات أمام غزل المحلة وسموحة والزمالك، وخسارة وحيدة أمام المقاصة".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2):"ولكن الفريق يعاني من قلة الإمكانيات لدرجة أنني اضطر لعمل استشفاء للاعبين في بانيو، بينما تملك أندية أخرى جاكوزي وساونا ومغطس".

وتابع"الاستشفاء علم مهم للغاية في علم كرة القدم، وهي الوسيلة لتجهيز اللاعبين لضغط مباريات الدوري باللعب كل 3 أيام".

وأشار النحاس إلى أن أسوان يعاني أيضًا من اللعب خارج ملعبه، بسبب اضطراره للسفر بالطائرة مرة كل أسبوع مما يؤثر على اللاعبين.

وأشاد المدير الفني بإصرار لاعبيه، مؤكدًا أنهم تجاوزوا 90% من الصعوبات وقلة الإمكانيات المادية لتحقيق الهدف الأهم بالبقاء في الدوري الممتاز.

وجمع أسوان 17 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز 14 بجدول الدوري متساويًا مع وادي دجلة.

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