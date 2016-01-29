ننشر صورة تمساحى مسطرد الذى عثرت عليه وزارة البيئة بطول نصف متر

ينشر اليوم السابع" صورة التمساح الذى عثر عليه بترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى مسطرد، وكان قال الدكتور بيلى حطب، مدير عام المكتب الفنى بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة والجهات المعنية أمسكت، منذ قليل، بأحد تمساحى مسطرد اللذين تم رصدهما بترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى مسطرد.

وأضاف الدكتور بيلى حطب، لـ"اليوم السابع"، أن عملية رصد ومتابعة الترعة مستمرة حتى يتم الإمساك بالتمساح الآخر الذى تم رصده، بالإضافة إلى أن المسح سيستمر حتى يتم التأكد من عدم وجود تماسيح أخرى بالترعة.

جدير بالذكر أنه تم رصد تمساحين بترعة الإسماعيلية بمسطرد، حيث رصد الأول من خلال الأهالى، ويتراوح طوله بين 60 - 70 سم، فيما تم رصد الآخر من قبل الوزارة بطول نصف متر تقريبا.