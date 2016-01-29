أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة: استنباط اصناف جديد من الذرة الصفراء لزيادة المساحات لمليون فدان

Google+ Print
"الزراعة: استنباط اصناف جديد من الذرة الصفراء لزيادة المساحات لمليون فدان "الزراعة: استنباط اصناف جديد من الذرة الصفراء لزيادة المساحات لمليون فدان
بدأت الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، استنباط اصناف جديدة الهجن لأول مرة لمحصول الذرة الصفراء عالية الانتاجية، بهدف زيادة مساحة الأراضى المنزرعة إلى مليون و100 ألف فدان وزيادة الانتاجية بالموسم الصيفى المقبل ،لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية، والحد من استيراد 6.6 مليون طن ذرة صفراء كأعلاف للدواجن ، على أن تصل المساحات المنزرعة بالذرة صفراء إلى 2 مليون فدان عام 2018، بدلا من 500 ألف فدان حاليا .

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الوزارة بدأت مبكرا فى حملة لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للحد من الاستيراد، بالإضافة إلى الاتفاق مع منتجى الدواجن على تحرير عقود مع الجمعيات قبل الزراعة لشراء المحصول من المزارعين بأسعار مجزية


>"الزراعة": خطة لزيادة الأراضى المزروعة بالذرة الصفراء إلى مليون فدان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365