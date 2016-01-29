"الزراعة: استنباط اصناف جديد من الذرة الصفراء لزيادة المساحات لمليون فدان

بدأت الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، استنباط اصناف جديدة الهجن لأول مرة لمحصول الذرة الصفراء عالية الانتاجية، بهدف زيادة مساحة الأراضى المنزرعة إلى مليون و100 ألف فدان وزيادة الانتاجية بالموسم الصيفى المقبل ،لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية، والحد من استيراد 6.6 مليون طن ذرة صفراء كأعلاف للدواجن ، على أن تصل المساحات المنزرعة بالذرة صفراء إلى 2 مليون فدان عام 2018، بدلا من 500 ألف فدان حاليا .

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الوزارة بدأت مبكرا فى حملة لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للحد من الاستيراد، بالإضافة إلى الاتفاق مع منتجى الدواجن على تحرير عقود مع الجمعيات قبل الزراعة لشراء المحصول من المزارعين بأسعار مجزية

"الزراعة": خطة لزيادة الأراضى المزروعة بالذرة الصفراء إلى مليون فدان