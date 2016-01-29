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فقيه دستورى :اللائحة الجديدة للبرلمان ستنظم منح وسحب الثقة من الحكومة

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فقيه دستورى :اللائحة الجديدة للبرلمان ستنظم منح وسحب الثقة من الحكومة فقيه دستورى :اللائحة الجديدة للبرلمان ستنظم منح وسحب الثقة من الحكومة
قال الدكتور صابر عمار الفقيه القانونى والدستور، إنه اللائحة القديمة لمجلس النواب هى الأساس الذى يبنى عليه المجلس لكتابة اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن التعديلات تسعى للتوافق بين المسميات والصلاحيات الجديدة التى أعطاها الدستور لمجلس النواب وعلى رأسها مسمى المجلس نفسه ، علاوة على مواد "لفلسفة حالات سحب ومنح الثقة من ".

وأضاف "عمار" لـ "اليوم السابع" أن المجلس سيزيد مع عدد اللجان سواء بتقسيم لجان قائمة بالفعل كلجنة الدفاع والأمن القومى والبيئة، إلى لجنتين " الدفاع والأمن القومى" و "البيئة"، أو استحداث لجان جديدة كلجنة الشؤون الافريقية على غرار وجود لجنة للشؤون العربية.

وأشار عمار إلى أن البرلمان سيضيف ما يتعلق بوجود ائتلافات تحت قبة المجلس، علاوة على صياغة فكرة الهيئات البرلمانية للأحزاب وما إذا كان سيكون هناك هيئات برلمانية للمستقلين،


>لجنة إعداد لائحة البرلمان تناقش 100مادة فى 15 ساعة.. وتحسم زيادة عدد اللجان لـ26.. وتوافق على توسيع هيئة المكتب لتضم 7 أعضاء.. وترفض مقترحا بعلانية اللجان.. وتستحدث مواد عن سحب الثقة من رئيس الجمهورية

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مصر 365

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