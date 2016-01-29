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بالصور ..محافظ الاسكندرية يستقبل قنصل عام المملكة العربية السعودية

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بالصور ..محافظ الاسكندرية يستقبل قنصل عام المملكة العربية السعودية بالصور ..محافظ الاسكندرية يستقبل قنصل عام المملكة العربية السعودية
استقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم السفير منصور محمد سالم عبد الله قنصل عام المملكة العربية بالإسكندرية، ومحمد صالح السويد قنصل المملكة العربية السعودية.

حيث تناول اللقاء بين الجانبين علاقات الأخوة التى تربط الدولتين والمواقف القوية المشتركة لهما، وأن تلك المواقف تأتى من سماحة الدين الإسلامى الحنيف مع كافة الأديان والمعتقدات، إضافة إلى أن هناك إرتباط قوى بين الشعبين المصرى والسعودى وأنه سوف يكون هناك تعاون وثيق بين القنصلية والمحافظة.

كما أشاد السيد المحافظ بمواقف المملكة العربية السعودية التي دائما تقف جنباً إلي جنب مع وشعبها .

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وقنصل السعودية منصور محمد سالم عبد الله (1)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وقنصل السعودية منصور محمد سالم عبد الله (2)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وقنصل السعودية منصور محمد سالم عبد الله (3)

المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وقنصل السعودية منصور محمد سالم عبد الله (4)
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مصر 365

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