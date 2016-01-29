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محافظ السويس يزور دار الأمل لرعاية المسنين

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محافظ السويس يزور دار الأمل لرعاية المسنين محافظ السويس يزور دار الأمل لرعاية المسنين
زار أحمد الهياتمى محافظ السويس، مساء اليوم دار الأمل لرعاية المسنين بمنطقة الملاحة بحى السويس، للوقوف على الخدمات التى تقدم بالدار ومتابعة احوال المسنين بها.

وأكد الهياتمى، على أهمية تواصل المجتمع المدنى وأهالى السويس وزيارتهم المستمرة للمسنين والتحدث معهم مؤكدا على ضرورة حل اى مشكلات تواجه المسنين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الأقليمى للجمعيات الأهلية , ثم دار حوار بين المحافظ والمسنين حول الاحداث الحالية فى السويس وأمنياتهم لتطوير السويس .

وكلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعى والمتابعة الميدانية بإعداد تقرير عن أحوال المسنين وطلباتهم للعرض عليه مؤكدا على أهمية متابعة شكواهم والاستجابة لها،وشدد المحافظ على جمعية الاسرة والطفولة بأهمية المعاملة الطيبة للمسنين.

حضر اللقاء اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وابراهيم حمزة رئيس جمعية الاسرة والطفولة وعلاء محمد على وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمسنين.

محافظ السويس يزور دار الأمل (1)

محافظ السويس يزور دار الأمل (2)

محافظ السويس يزور دار الأمل (3)

محافظ السويس يزور دار الأمل (4)
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