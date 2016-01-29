ننشر أسماء الطالبات المكرمات فى احتفالية "محو الأمية" بجنوب سيناء

كرمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، 5 طالبات من كلية التربية جامعة الأزهر فرع جنوب سيناء، واللاتى شاركن في محو أمية عدد من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة الأزهر والمجلس القومي للمراة ومديرية التضامن الاجتماعى.

والطالبات المكرمات هن (ريم موسى حميد و شيماء محمد صالح و علياء محمد حسين و مريم أبوزيد أحمد آية الورداني عبد المطلب)، وجميعهن من الفرقة الثالثة واللاتى أعربن عن بالغ سعادتهن بالمشاركة فى مشروع محو الأمية رغم الصعوبات التي واجهتهن إلا أن سعادتهن بعد تعليم أهالي جنوب سيناء الكبار القراءة والكتابة لا توصف.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، اليوم الخميس، واستضافها مركز دعم المرأة بالعاصمة طور سيناء بحضور الدكتور محمود الشربيني نائبا عن عميد كلية التربية، و الدكتور محمد المقدم فؤاد عبد العظيم مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، و أيمن ماضي مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بجنوب سيناء، وأميمة إبراهيم مقررة المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء، و سيدة على حسين مدير إدارة طور سيناء والعلاقات العامة بمحو الأمية، و سامى عبد النبى السيد مدير إدارة شئون الدارسين والامتحانات، ورمضان عيد أحمد مدير إدارة المتابعة والتوجيه الفنى، وعددا من طلاب كلية التربية وأولياء الأمور.

يذكر أن المكرمات حصلن على 20 درجة من الكلية كحافز بجانب مكافاة مالية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .



>