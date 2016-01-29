أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الخميس 28 /1/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الخميس 28 /1/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 28 /1/2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>تتعرف على أشخاص جدد لا تعرفهم فى مكان العمل سيكونوا مؤثرين عليك فى مجال العمل حاول أن تتواصل معهم بحرية وتجمع معلومات مفيدة منهم قدر الإمكان لأن كل ما تحصل عليه من معلومات سيكون عونًا كبيرًا لك فى إنجاز مشروع متعلق بالعمل فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:
>تتمتع بمؤهلات شخصية ومادية تجعلك مناسبًا لجذب أى شخص ولكن مشكلة الأشخاص الذين يتعاملون معك تكمن فى التعامل مع تعقيدت شخصيتك التى لا تظهر بسهولة والتى تصدمهم أحيانًا.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>ابحث عن شركاء آخرين يشجعونك على اتباع عادات صحية وممارسة الرياضة فالتشجيع يؤثر كثيرًا فى منحك القدرة على مواصلة العمل لتحقيق أهدافك المتعلقة بالتغذية الصحية واللياقة، ولكن حذار من أن تضغط على نفسك أكثر من اللازم كى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>اليوم هو يوم مهم بالنسبة لك وقد يمكنك خلاله أن تقيم اتصالات قوية ومؤثرة مع أشخاص مختلفين قد يفيدونك فى حياتك المهنية، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد لا يكونوا معك فى نفس مجال العمل فحاول أن تستعين بذكائك الاجتماعى قدر الإمكان لأنه سيصبح واحدًا من أهم أسلحتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى