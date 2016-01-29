حظك اليوم برج الحمل الخميس 28 /1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:>تتعرف على أشخاص جدد لا تعرفهم فى مكان العمل سيكونوا مؤثرين عليك فى مجال العمل حاول أن تتواصل معهم بحرية وتجمع معلومات مفيدة منهم قدر الإمكان لأن كل ما تحصل عليه من معلومات سيكون عونًا كبيرًا لك فى إنجاز مشروع متعلق بالعمل فى المستقبل.

على الصعيد العاطفى:

>تتمتع بمؤهلات شخصية ومادية تجعلك مناسبًا لجذب أى شخص ولكن مشكلة الأشخاص الذين يتعاملون معك تكمن فى التعامل مع تعقيدت شخصيتك التى لا تظهر بسهولة والتى تصدمهم أحيانًا.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>ابحث عن شركاء آخرين يشجعونك على اتباع عادات صحية وممارسة الرياضة فالتشجيع يؤثر كثيرًا فى منحك القدرة على مواصلة العمل لتحقيق أهدافك المتعلقة بالتغذية الصحية واللياقة، ولكن حذار من أن تضغط على نفسك أكثر من اللازم كى لا تتعرض لمخاطر صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>اليوم هو يوم مهم بالنسبة لك وقد يمكنك خلاله أن تقيم اتصالات قوية ومؤثرة مع أشخاص مختلفين قد يفيدونك فى حياتك المهنية، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد لا يكونوا معك فى نفس مجال العمل فحاول أن تستعين بذكائك الاجتماعى قدر الإمكان لأنه سيصبح واحدًا من أهم أسلحتك.