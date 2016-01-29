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حظك اليوم برج القوس الجمعة29/1 /2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة29/1 /2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة29/1 /2016

القوس على الصعيد المهنى:


>ارتباك أفكارك يتسبب لك فى كثير من المتاعب فى محيط العمل، تسعى دائماً لتنفيذ أكثر من شيء فى وقت واحد، أجعل تركيزك فى شيء واحد ونفذه بإتقان، حتى لا تتكبد مزيداً من الخسائر.
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>على الصعيد العاطفى:


>الأجواء مستقرة مع شريك حياتك، لكن احذر من ممارسة بعض الأفعال، التى يمكن أن تغضب شريكك، وحافظ على هدوء العلاقة، لأنك لا تجيد التعامل مع المشكلات فى ضغط نفسى.
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>برج القوس على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى الابتعاد عن المشروبات المنبهة، لأن الأفراط فى تناولها يؤثر بشكل سلبى على صحتك، وبشكل خاص على أدائك الذهنى.
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>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس، أن يعيش مرحلة عاطفية مستقرة مع شريك الحياه، إلا ان حبه للفضول و العناد الدائم من الممكن أن يتسببوا فى كثير من المشكلات التى تؤدى إلى توتر الأجواء، حافظ على هدوء العلاقة، وهناك شياء لا يمكن السيطرة عليها عند مولود القوس مثل التفكير، فالتفكير الزائد يؤدى إلى ارتباك الأفكار، ويؤثر على طريقة تنفيذها، خاصة أن الأداء الذهنى و المهنى لمولود القوس مرتبط دائماً بحالته النفسية والطاقة الأيجابية الذى يمكن أن يبعثها للآخرين عندما يكون متحمساً، والعكس تماماً عندما تتمكن منه الطاقة السلبية، فهو قادر على معايشة أجواء الركود الفكرى بشكل جيد جداً.

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مصر 365

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