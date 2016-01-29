حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29/1 /2016

الأسد على الصعيد المهنى:
>تشارك فى تأسيس مشروع، تجنى ثماره لاحقاً، وتكتسب خبرات جيدة من المحيطين بك، حاول أن تستمع كثيراً، وتقلل من حديثك، كى تفهم كيف تدور الأمور حولك، وتتضح لك الأفكار الخفية.
على الصعيد العاطفي:
>غيرتك تسبب لك الكثير من المشكلات، الغيرة على الصديق شىء جميل، لكن حاول أن تختار الأوقات المناسبة، لتظهر لأصدقائك حبك الشديد لهم وغيرتك عليهم من الغرباء.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>أنت من الأشخاص الذين يخرجون طاقتهم فى الأكل، تحكم فى مواعيد أكلك وتناول المشروبات التى تساعد على حرق الدهون، كى لا تواجه زيادة الوزن فى الفترات المقبلة.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يستعد للدخول فى مشروعات جديدة، يكتسب منها خبرات جيدة تفيده فى مجالات العمل، ذلك بسبب حب مولود الأسد للمشاركة و التفاعل خاصة مع الأشياء التى يتعاطف معه وتمس قلبه ويقتنع بها عقله، وبالرغم من حب مولود الأسد الشديد لأصدقائه و إعطائهم قيمة خاصة وجزء كبير جداً من حياته، يقارن ذلك الحب غيرة شديدة معروف بها مولود برج الأسد، الذى يغضب بشدة إذا وجد أى شخص يمكن ان يحل محله عند أصدقائه المقربين، ويعتمد مولود الأسد على تفريغ طاقته السلبية فى الأكل مما يؤثر على صحته على المدى الطويل، ويجب أن يسيطر على هذه العادة.