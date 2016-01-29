حظك اليوم برج الدلو الجمعة29 /1 /2016

الدلو على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

>تحتاج إلى اعادة ترتيب أولوياتك فى العمل، فالطموح لن يتحقق مرة واحدة، خطط لنفسك، وحدد اهدافك أولاً، حتى لا تستنفذ طاقتك فى أشياء لن تفيدك.>بالرغم من إنك تتميز بالعقلانية، إلا أن اندفاع مشاعرك فى أحيان كثيرة يتسبب لك فى العديد من المواقف المحرجة، فكر جيداً وحاول أن تتوقع ردود أفعال المحيطين بك، حتى لا تحرجك مواقفهم.>الضغوط تجعلك تتصرف بشكل غريب بعيد عن أسلوبك، حاول أن تبتعد بنفسك عن أجواء التوتر والضغوط النفسية، وواظب على ممارسة الرياضة، حتى تستعيد نشاطك وطاقتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يجد صعوبة فى محيط العمل، بسبب تفكيره المشوش، وتداخل الأفكار والأهداف، ولأن الطموح هى الصفة الغالبة على مولود برج الدلو، يسعى دائماً إلى تحقيق طموحه بشكل سريع، دون أن يضع أهداف محددة من البداية، ترتيب الأولويات يسهل الوصول للطموح كثيراً ويجعله أقرب إلى الواقع، وبالرغم من العقلانية التى يتميز بها مولود برج الدلو، إلا أن الأنجراف فى مشاعره واندفاعها تتسبب له فى العديد من المواقف الحرجة، بسبب عدم وضع ردود أفعال المحيطين فى الحسبان، مما يترتب عليه إستقبال ردود مزعجة من بعض الأشخاص، وممارسة الرياضة تقلل من حدة التوتر النفسى وتساعد مولود الدلو على استعادة طاقته ونشاطه.