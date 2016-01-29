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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29/1 /2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29/1 /2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29/1 /2016

على الصعيد المهني:


>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على الإدارة ، لديهم لمسات بارزة فى جميع الأماكن التى يعملون فيها ، حاول أن تكون هادئ الأعصاب وكن على يقين أن لكل موظف قدرات ومميزات تجعله مختلف عن الأخرين ، حاول أن تستغل قدرات كل فرد فى فريقك بما يجعل العمل يسير إلى طريق النجاح.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:


>ربما يكون الحب فى الطريق لك ، افتح أبواب قلبك للحياة ولا تقارن مواقف جديدة بأخرى قديمة مرت فى حياتك فكل إنسان البصمات الخاصة له سواء بالسلب أو بالإيجاب كن شخص متفائل بالحياة وهذا سيجعلك افضل .

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>أنت إنسان صبور لا تفصح عن الألم مما يجعل المشاكل الصحية الصغيرة تتفاقم وتكبر ، حاول استشارة الطبيب فى أحوالك الصحية حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات الصحية ويكون الوضع أخطر.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والازدهار فى جميع المجالات العملية والشخصية فى الفترة القادمة ، لا تحاول أن تتراجع فطريقك قد فرش بالنور وبعد العسر سيأتى اليسر، كن قادر على مواجهة المواقف الطارئة التى قد تفاجئك ولكنك قادر على أن تكون صاحب موقف حكيم ، الحياة مليئة بكثير من المواقف الطارئة.

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مصر 365

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