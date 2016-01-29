حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29/1 /2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على الإدارة ، لديهم لمسات بارزة فى جميع الأماكن التى يعملون فيها ، حاول أن تكون هادئ الأعصاب وكن على يقين أن لكل موظف قدرات ومميزات تجعله مختلف عن الأخرين ، حاول أن تستغل قدرات كل فرد فى فريقك بما يجعل العمل يسير إلى طريق النجاح.>ربما يكون الحب فى الطريق لك ، افتح أبواب قلبك للحياة ولا تقارن مواقف جديدة بأخرى قديمة مرت فى حياتك فكل إنسان البصمات الخاصة له سواء بالسلب أو بالإيجاب كن شخص متفائل بالحياة وهذا سيجعلك افضل .>أنت إنسان صبور لا تفصح عن الألم مما يجعل المشاكل الصحية الصغيرة تتفاقم وتكبر ، حاول استشارة الطبيب فى أحوالك الصحية حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات الصحية ويكون الوضع أخطر.>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والازدهار فى جميع المجالات العملية والشخصية فى الفترة القادمة ، لا تحاول أن تتراجع فطريقك قد فرش بالنور وبعد العسر سيأتى اليسر، كن قادر على مواجهة المواقف الطارئة التى قد تفاجئك ولكنك قادر على أن تكون صاحب موقف حكيم ، الحياة مليئة بكثير من المواقف الطارئة.