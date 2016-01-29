حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29/1 /2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:



>برج العذراء على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>على الرغم من أن مواليد برج العذراء يتمتعون بصفات من الحيلة والدهاء إلا أنهم يضيعون ما يبنون عندما تنتابهم حالات من العصبية والثورة ، كن هادئ ولا تنقاد وراء موجات العصبية غير المبررة حتى تجد لنفسك سبيل قوى للخروج من المشاكل التى قد تتعرض لها من وقت لآخر.>على الرغم من أن مواليد برج العذراء يشعرون بأنهم يتمتعون بصفات رومانسية إلا أنهم طوال الوقت يطلبون الاهتمام والرعاية من الآخر ولا يقدمون المقابل سواء الأشياء الصغيرة أو الكبيرة ، حاول أن تكون فى الفترة القادمة أكثر عطاء فلا يوجد حياة عاطفية تسير بهذا الشكل الأنانى .>تتأرجح حياتك الصحية فى هذه الفترة مابين السلب والإيجاب ، تحاول أن تتجاوز الوعكات الصحية التى مرت بك مؤخرا ، حتى تكون بشكل أفضل فى الأيام القادمة .>تتوقع لك الأبراج أن يكون لديك فريق عمل قوى فى الفترات القادمة تستطيع به عمل مشروعك الصغير الذى ستلمس نتائجه فى القريب العاجل، ستكون أحلامك حقيقة بين عشية وضحاها وستشعر بالفخر فيما حققته من إنجازات تعبت حتى وصل.