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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29/1 /2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29/1 /2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29/1 /2016

على الصعيد المهنى:


>يتميز مواليد برج الجوزاء أن لديهم أفكارا خلاقة لتجديد الحياة العملية، يسعون لمساعدة زملائهم فى العمل حتى يكون فريق العمل على نفس المستوى من الخبرة ، كن قادر على إعطاء الجميع ما يريدون حتى تكون إنسانا نافعا فى المجتمع ومصدر سعادة للجميع ، لا تحاول الانقياد وراء الدسائس فأنت إنسان أكبر من ذلك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:


>تنعم بفترة من الهدوء العاطفى لا تحاول الدخول فى علاقات جديدة فهذا الوقت جدير بك مراجعة حساباتك حتى لا تقع فى الأخطاء السابقة من العلاقات سيكون النصف الثانى من العام الوقت الأنسب للدخول فى علاقة حب جديدة قد تتحول إلى زواج سعيد .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>تعانى من بعض المشاكل على الصعيد الصحى حاول أن تتبع نصائح الأطباء حتى تمر الفترة على خير وسلام فأنت إنسان يتمتع بقدرة على تحمل الآلام فلا تجعلة يستمر لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تتوقع لك الأبراج مجموعة من الأخبار السعيدة التى ستضفى على عالمك لمسات من الرفاهية كن قادر على تحقيق أحلامك التى تعبت للوصول إليها، لا ترفع سقف طموحك وكن قنوع حتى تصل إلى خطوات مقنعة فى مشوار حياتك، لا تتعجل الوصول فكل طريق طويل وله أخر
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مصر 365

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