برج العقرب حظك الجمعة 29/1/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:



>على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>لم يحقق أبناء هذا البرج طموحاتهم على المستوى العملى لكنهم سيحققون كل ماتمنوه لشخص قريب منهم، وسيجدون الحياة تفتح لهم أبوابا لم يكونوا يتوقعوها من قبل، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلا بكل ما هو قادم فلا داعى للتشاؤم .>أما بالنسبة للحب فسيكون من أهم المحركات التى ستدفع بأبناء هذا البرج وسيكون من العوامل الإيجابية التى ستجعلهم ينعمون بحياتهم ويشعرون براحة نفسية كبرى، وعلى الرغم من المشاكل التى مر بها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيصلون على ما تمنوه فى حياتهم العاطفية .>أحوالهم الصحية فى ارتفاع دائم وعلى الرغم من بعض المشاكل الصحية التى من الممكن أن يتعرضون لها الفترة القادمة إلا أنهم سيتخطونها لأنها فى الأول والأخير أمر بسيط لا تستدع الخوف والقلق .>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .