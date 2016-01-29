أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك الجمعة 29/1/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك الجمعة 29/1/2016 برج العقرب حظك الجمعة 29/1/2016

على الصعيد المهنى:


>لم يحقق أبناء هذا البرج طموحاتهم على المستوى العملى لكنهم سيحققون كل ماتمنوه لشخص قريب منهم، وسيجدون الحياة تفتح لهم أبوابا لم يكونوا يتوقعوها من قبل، لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلا بكل ما هو قادم فلا داعى للتشاؤم .
>


>على الصعيد العاطفي:


>أما بالنسبة للحب فسيكون من أهم المحركات التى ستدفع بأبناء هذا البرج وسيكون من العوامل الإيجابية التى ستجعلهم ينعمون بحياتهم ويشعرون براحة نفسية كبرى، وعلى الرغم من المشاكل التى مر بها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيصلون على ما تمنوه فى حياتهم العاطفية .

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>أحوالهم الصحية فى ارتفاع دائم وعلى الرغم من بعض المشاكل الصحية التى من الممكن أن يتعرضون لها الفترة القادمة إلا أنهم سيتخطونها لأنها فى الأول والأخير أمر بسيط لا تستدع الخوف والقلق .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :


>للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صفات و مميزات برج العقرب

صفات و مميزات برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى