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لمرضى السكر.. لو مستوى السكر ارتفع عن 250 توجه لأقرب مستشفى فورا

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لمرضى السكر.. لو مستوى السكر ارتفع عن 250 توجه لأقرب مستشفى فورا لمرضى السكر.. لو مستوى السكر ارتفع عن 250 توجه لأقرب مستشفى فورا
كثيرون من مرضى السكر يحتارون عند ارتفاع مستوى السكر فى الدم، وبعضهم يتناول مشروبات دافئة بدون سكر، اعتقادا بأن ذلك يساهم فى خفض مستوى السكر بالدم بالمخالفة للحقيقة.

يقول الدكتور حلمى أباظة أستاذ السكر والباطنة بكلية الطب جامعة الإسكندرية: كثيرا ما يعانى مريض السكر من ارتفاع مستوى السكر عن معدله الطبيعى بصورة مفاجئة لأسباب منها عدم ضبط مستوى السكر أو تناول أغذية معينة، ويفاجأ المريض بظهور بعض الأعراض عليه كالصداع والهزلان والدوخة وعدم القدرة على الوقوف وغيرها من المشاكل التى تختلف من مريض لآخر.

ويضيف أستاذ السكر والباطنة المريض فى هذه الحالة وإذا لم يستطع فعليه قياس مستوى السكر، وإذا وجده بين 200 و250 يتناول جرعة إضافية من دواء السكر مع استشارة الطبيب هاتفيا إن أمكن، ويمكن أن يمارس بعض الرياضة الخفيفة كالمشى.

ويشير الدكتور حلمى أباظة، إلى أنه فى حالة ارتفاع مستوى السكر عن 250 يجب على المريض التوجه فورا لأقرب من مستشفى، لتلقى إسعافات من شأنها خفض مستوى السكر وتقييم حالته الصحية.

ويتابع: من الشائع أن مريض السكر عندما يكتشف ارتفاع مستوى السكر بالدم عن المعدل الطبيعى أحيانا يتناول الخضراوات مثل الخس أو المشروبات الدافئة مثل الينسون بدون سكر وهذا ليس له أى آثر على خفض مستوى السكر .

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مصر 365