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"مياة المنوفية": توقف محطة "تلا البحارى" وتشغيل بديلة بسبب نفوق الأسماك

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"مياة المنوفية": توقف محطة "تلا البحارى" وتشغيل بديلة بسبب نفوق الأسماك "مياة المنوفية": توقف محطة "تلا البحارى" وتشغيل بديلة بسبب نفوق الأسماك
أكد المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية أنه تم وقف عمل محطة مياه "تلا البحارى" وذلك بسبب نفوق مجموعات من الأسماك بترعة الباجورية أمام مأخذ محطة طوخ دلكا المرشحة موضحا أن ذلك إجراء احترازى.

وأضاف "نجيب" ، فى تصريحات خاصة أن الجهات المعنية فى مديرية الصحة، وشركة مياه الشرب، مديرية الرى، الوحدة المحلية قررت وقف العمل بالمحطة كإجراء غحترازى لحين إشعار آخر وعليه تم تشغيل المحطات البديلة وفتح المحابس بين القوى ولا توجد مشكلة بالمياه المتاحة للمواطنين من حيث الجودة والنقاء.

وأشار "نجيب" إلى أن المسئولين فى الشركة يعملون على قدم وساق من أجل توفير كوب مياة نظيف للمواطنين.


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