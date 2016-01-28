تعيين "أحمد مهنى" أمينا عاما لحزب الحرية بمحافظة الإسكندرية

أصدر حزب الحرية، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، قرارا بتعيين أحمد السيد مهنى مساعدا لرئيس الحزب وأمينا عاما للحزب بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 13 لسنة 2011.

أشار أحمد مهنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار الانفصال عن حزب المؤتمر الذى كان يشغل منصب الأمين العام له فى محافظة الإسكندرية، جاء قبل خوض الانتخابات لمجلس النواب السابقة، حيث خاض الانتخابات بصفة مستقل.

وأشار إلى أنه قرر الانضمام إلى حزب الحرية عقب الانتخابات، بسبب القيادات الشابة الواعدة بالحزب، مشيرا إلى أنه شارك فى تأسيس حزب المواطن لمصرى الذى تحالف مع حزب الحرية عقب الثورة، وأن الحزب ليس بحزب جديد ولكنه تأسس عام 2011 وفاز بـ8 مقاعد فى برلمان 2012 وبـ4 مقاعد فى البرلمان الحالى.

من جهة أخرى أكد "مهنى" على أن الحزب يواصل التنسيق مع الكتلة السكندرية للأحزاب بالإسكندرية، كما يتم حاليا إعداد الكوادر الشابة لخوض انتخابات المحليات التى سيشارك فيها الحزب بكل قوة.

يذكر أن أحمد مهنى كان يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر بالاسكندرية منذ تأسيسه وحتى الانتخابات البرلمانية السابقة.



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