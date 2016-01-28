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بالفيديو.. خالد فودة يطالب شباب “إعرف بلدك” ببث رسالة سلام من شرم الشيخ

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بالفيديو.. خالد فودة يطالب شباب “إعرف بلدك” ببث رسالة سلام من شرم الشيخ بالفيديو.. خالد فودة يطالب شباب “إعرف بلدك” ببث رسالة سلام من شرم الشيخ
طالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفد ذوى الاحتياجات الخاصة المشارك فى مبادرة “إعرف بلدك” بالتجمع غدا بميدان السلام وتنظيم وقفة لإرسال رسالة للعالم أجمع، بأن مدينة شرم الشيخ هى مدينة السلام والمحبة، لنظهر أمام جميع دول العالم بأننا دولة مضيافة تستقبل جميع الجنسيات.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، أمام 2000 شاب وفتاة من ذوى الإعاقة من 25 محافظة مشاركين فى برنامج “إعرف بلدك” بشرم الشيخ، المنفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة “مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة” ويستمر حتى 31 يناير الجارى.

حضر اللقاء على الشناوى، وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، محمد غريب، مدير عام البرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة، دكتور محمد عبد الستار، دكتور وليد رجب، أعضاء مكتب ذوى الاعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة، دكتور سامح عفيفى، وزارة الشباب والرياضة، علاوة على حضور لفيف من الإعلاميين.

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مصر 365

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