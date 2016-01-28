أخبار عاجلة

شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
محافظ بورسعيد يتلقي أسر شهداء الجيش والشرطة: «هنعمل نصب تذكاري» -
تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة -
تواضروس يصل «كرمة كينج مريوط» لترأس قداس «أحد الشعانين» -
صور| ملكات جمال العالم ينشطن السياحة في دهب -
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن -
أسعار المنتجات البترولية والخضروات والفاكهة والذهب وأسطوانات الغاز بالمستودعات والسوق السوداء -
السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
النرويج تسعى لضرب الملاحة في قناة السويس بإنشاء نفق بحري لمرور السفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزارة الشباب تنظم رحلة "جلاس بوت" بشرم الشيخ لذوى الإعاقة

Google+ Print
بالصور.. وزارة الشباب تنظم رحلة "جلاس بوت" بشرم الشيخ لذوى الإعاقة بالصور.. وزارة الشباب تنظم رحلة "جلاس بوت" بشرم الشيخ لذوى الإعاقة
نظم مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة، رحلة "جلاس بوت" لذوى الإعاقة المشاركين فى فعاليات برنامج "اعرف بلدك" بشرم الشيخ، والذى تنفذه الوزارة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ويستمر حتى 31 يناير 2016.

استمتع ذوو الإعاقة برحلة القارب الزجاجى، وشاهدوا الشعب المرجانية بأشكالها المختلفة والأسماك الملونة.

يذكر أن المشاركين فى فوج ذوى الإعاقة يصل عددهم 2000 شاب وفتاة من محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، المنيا، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، شمال سيناء، الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، بالإضافة إلى دمياط".

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (1)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (2)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (3)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (4)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (5)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (6)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (7)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (8)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (9)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (10)

رحلة جلاس بوت بشرم الشيخ لذوى الإعاقة (11)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365