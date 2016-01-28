بالصور.. وزارة الشباب تنظم رحلة "جلاس بوت" بشرم الشيخ لذوى الإعاقة

نظم مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة، رحلة "جلاس بوت" لذوى الإعاقة المشاركين فى فعاليات برنامج "اعرف بلدك" بشرم الشيخ، والذى تنفذه الوزارة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ويستمر حتى 31 يناير 2016.

استمتع ذوو الإعاقة برحلة القارب الزجاجى، وشاهدوا الشعب المرجانية بأشكالها المختلفة والأسماك الملونة.

يذكر أن المشاركين فى فوج ذوى الإعاقة يصل عددهم 2000 شاب وفتاة من محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، المنيا، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، شمال سيناء، الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، بالإضافة إلى دمياط".



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