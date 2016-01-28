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انتهاء مقابلات شغل وظائف "فنى وعامل" بشركة مياه فوه بكفر الشيخ

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انتهاء مقابلات شغل وظائف "فنى وعامل" بشركة مياه فوه بكفر الشيخ انتهاء مقابلات شغل وظائف "فنى وعامل" بشركة مياه فوه بكفر الشيخ
قال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، خلال تصريحات له، اليوم الخميس، إن المقابلات الشخصية لشغل عدد من الوظائف بفروع شركة مياه الشرب بمحافظة كفر الشيخ، مستمرة طوال الأسابيع المقبلة.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بفوه أنهت أعمالها اليوم، بإجراءات مقابلات لـ750 متقدمًا لوظيفة عامل وفنى بمقر شركة مياه الشرب بمدينة فوه.

وقال مفتاح، أن بقية المقابلات الشخصية فى بقية فروع الشركة ستكون خلال الأسابيع المقبلة، وستبدأ المقابلات بفرع الشركة بدسوق مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف، أن المقابلات الشخصية تُجرى بشفافية كاملة بمراقبة كاملة من مسئول اللجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، لتفادى أى شكاوى ولضمان حقوق كل متقدم.

يذكر أن اللجنة المشكلة لإجراء الاختبارات تتكون من 8 أعضاء، يترأسهم عضو من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، وعضو من ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعضو من مجلس النقابة، وبقية الأعضاء من شركة مياه الشرب الصرف الصحى بكفر الشيخ، وأن درجات التقييم التى سيتم اختيار المكلفين بالعمل كعمال وفنيين وغيرهم فى الأقسام المطلوبة، "100 درجة منها 60 درجة على المؤهل وتقديرات المتقدم فيه، و20 درجة للخبرة، و10 درجات على "عمر المتقدم"، و10 درجات للمقابلة الشخصية فقط.

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