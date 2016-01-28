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بالصور.. الكشف على 1281 مريضًا بقافلة طبية فى الدقهلية

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بالصور.. الكشف على 1281 مريضًا بقافلة طبية فى الدقهلية بالصور.. الكشف على 1281 مريضًا بقافلة طبية فى الدقهلية
وجهت مديرية الصحة بالدقهلية، قافلة طبية علاجية بقرية جاليا الثانية، التابعة لمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، أمس واليوم، وتم الكشف على 1281 مريضًا.

وتم عمل الفحوصات اللازمة للمرضى، وكان إجمالى الفحوصات المعملية 90 تحليلاً، و14 فيلم أشعة عادية و63 أشعة موجات صوتية، وتم تحويل 17 مريضًا للمستشفيات لاستكمال الإجراءات، لتجهيزهم لإجراء عمليات صغرى وكبرى.

وشارك فى القافلة 10 عيادات ومعمل دم كامل ومعمل طفيليات، وكذلك جهاز أشعة عادية، وفريق المعلومات لتسجيل جميع الحالات، وذلك لاستخراج المؤشرات والبيانات.

وشارك فريق من الصيادلة لصرف العلاج بالقافلة، كما تم عمل 43 ندوة توعية للقرية، من خلال التثقيف الصحى بالقافلة خلال اليومين.

قافلة طبية بالدقهلية (1)

قافلة طبية بالدقهلية (2)

قافلة طبية بالدقهلية (3)

قافلة طبية بالدقهلية (4)
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