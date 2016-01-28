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خبر في الجول – جيريتس يعتذر عن عدم تدريب الأهلي.. و ' ثنائي ألماني شهير ' بين المرشحين

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خبر في الجول – جيريتس يعتذر عن عدم تدريب الأهلي.. و ' ثنائي ألماني شهير ' بين المرشحين خبر في الجول – جيريتس يعتذر عن عدم تدريب الأهلي.. و ' ثنائي ألماني شهير ' بين المرشحين

اعتذر إيريك جيريتس المدير الفني البلجيكي القدير عن عدم قبول عرض الأهلي لتولي منصب مدرب الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن مدرب الهلال السعودي الأسبق ومنتخب المغرب الأسبق قد وجه الشكر للأهلي المصري على اهتمامه، لكنه اعتذر مع ذلك.

وأخطر جيريتس الأهلي أنه لا يفكر في العمل حاليا مع أي فريق، مفضلا الحصول على بعض الراحة.

ماجت

ودخل زمرة المرشحين لتدريب الأهلي مديران فنيان ألمانيان شهيران، هما فيليكس ماجت وبيرند شوستر.

فيليكس ماجت المدير الفني الحائز على لقب الدوري الألماني ثلاث مرات، 2 مع بايرن ميونيخ ومرة مع فولفسبورج.

المدير الفني الذي قاد شتوتجارت وشالكه وهامبورج واينتراخت فرانكفورت، بات مرشحا لتدريب الأهلي.

فقط السيرة الذاتية لماجت شهدت إخفاقا كبيرا واحدا وهو هبوط فولام الإنجليزي إلى الدرجة الأولى علي يديه.

شوستر

أما بيرند شوستر فهو من أبرز نجوم الكرة الألمانية كلاعب، وارتدى قميص برشلونة وريال مدريد.

وقاد شوستر ريال مدريد كمدير فني وفاز معه بالليجا.

وصاحب الـ55 عاما لا يعمل منذ رحل عن مالاجا الإسباني خلال موسم 2013-2014.

وعمل شوستر في بشكتاش وخيتافي وليفانتي وشاختار دونتسك وكولن الألماني كمدير فني. وفاز بالليجا واحتل المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا.

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