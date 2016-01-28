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خبر في الجول - ظهير الزمالك إلى الداخلية

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خبر في الجول - ظهير الزمالك إلى الداخلية خبر في الجول - ظهير الزمالك إلى الداخلية

وقع شريف علاء ظهير أيسر نادي الزمالك على قعود انضمامه إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولم يشارك شريف علاء مع الزمالك إلا في مباراة واحدة في الدوري المصري منذ انضمامه من المقاولون العرب.

وعلم FilGoal.com توقيع شريف علاء على عقود انضمامه إلى الداخلية. والآن من المنتظر أن يوقع الزمالك على العقد الثلاثي وهو ما سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

ظهير الزمالك كان على أعتاب الانتقال إلى بتروجيت على سبيل الإعارة ولكنه في النهاية فضل الداخلية. فلماذا؟

يُجيب محمد جمال وكيل اللاعب لـFilGoal.com قائلا: "شريف علاء وجد فرصته في الظهور أفضل مع الداخلية عن بتروجيت".

وأضاف "كذلك القيمة المالية كانت أكبر".

وأكمل حديثه قائلا: "هو وقع بالفعل وسيخرج من قائمة الزمالك وسيحصل الداخلية على الاستغناء الخاص باللاعب يوم الجمعة".

ومن المنتظر أن ينتظم شريف علاء يوم الجمعة في تدريبات الداخلية.

ويحتل الداخلية المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة. ويستعد لمواجهة أسوان يوم السبت المقبل.

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