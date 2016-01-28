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نيمار: أحب اللعب تحت قيادة جوارديولا.. والانتقال للدوري الأمريكي مستقبلا

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نيمار: أحب اللعب تحت قيادة جوارديولا.. والانتقال للدوري الأمريكي مستقبلا نيمار: أحب اللعب تحت قيادة جوارديولا.. والانتقال للدوري الأمريكي مستقبلا

أكد نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة أنه يحب اللعب تحت قيادة المدير الفني لبايرن ميونيخ الحالي بيب جوارديولا في المستقبل.

ويعيش نيمار فترة من التألق رفقة برشلونة بعدما كان مساهما رئيسيا في تتويج الفريق بالخماسية التاريخية الموسم الماضي، بالإضافة لتقديمه لمستوى مُبهر الموسم الجاري.

وتحدث نيمار لموقع "ريد بول" الرسمي قائلا:"هناك مدرب واحد أحب العمل تحت قيادته لأنني معجب به حقا".

وأضاف"هو بيب جوارديولا".

وبسؤاله عن أي البلدان التي يحب أن يلعب فيها مستقبلا علق"من الصعب القول ذلك حاليا فلا يوجد شخص يعرف ماذا سوف يحدث غدا".

وأكمل"أنا سعيد الآن في برشلونة ولا أفكر في أي شيء آخر".

واستدرك"لدي نية بالعودة للبرازيل مجددا في المستقبل، وأيضا أحب الانتقال لأمريكا في نهايات مسيرتي".

وواصل"كرة القدم تنمو في أمريكا وتجذب اهتمام الكثيرين من اللاعبين، لذلك هذا الأمر يجعلني متشوق لرؤيته عن قرب".

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فيديو اليوم السابع