موقع وزارة الدفاع يعرض فيديو لوصول الدفعة الثانية من مقاتلات الرافال

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ، فيديو لتسلم مصر الدفعة الثانية من طائرات الرافال الفرنسية الجديدة ، فى مراسم استقبال رسمية بمشاركة ممثلين عن الجانب الفرنسى ، ليصل اجمالى عدد المقاتلات التى حصلت عليها مصر من هذا النوع لـ 6 مقاتلات متطورة ، تمثل إضافة كبيرة ونوعية للقوات الجوية المصرية.

وقد حصلت مصر فى شهر يونيو الماضى على الدفعة الأولى من الرافال وشملت 3 طائرات وتم اليوم تسليم الدفعة الثانية من إجمالى 24 طائرة تم التعاقد عليها فى شهر فبراير 2015 ، بحضور الرئيسين المصرى والفرنسى فى قصر الاتحادية .

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