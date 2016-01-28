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غياب طوابير الوافدين علي معرض القاهرة للكتاب لليوم الثاني

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شهد اليوم الثاني لفاعليات معرض الكتاب الدولي، غياب طوابير الوافدين علي المعرض الذي يقام بأرض المعارض في مدينة نصر في دورته الـ47 التي تحمل اسم الكاتب الراحل جمال الغيطاني.

افتتاح هذا العام شهد عدم إقبال علي شباك التذاكر الخاص بالمعرض و بوابات الدخول ويعود ذلك لأسباب حسب رأي أصحاب المكاتب المشاركة بالمعرض، أن التنظيم الذي يشهدة المعرض هذا العام من قبل قوات الأمن المختصة بتأمين المعرض و التظام المتبع في تأمين و تفتيش الجماهير كان سبب في عدم التزاحم امام البوبات، والسبب الثاني أن مايحملة اليوم من ذكري ليوم 28 يناير 2011 كان سبب في خوف بعض المواطنين من التوافد علي المعرض تحسبًا لوقوع أي حالات شغب .

المراسل : عمر عبدالناصر

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