حورية فرغلي: أواصل تصوير «المنتقم» ولو عاد الزمن لرفضت «كلمني شكرًا»

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها تواصل تصوير دورها في فيلم المنتقم، مشيره إلى أن الفيلم سيكون نقطة فاصلة في حياتها الفنية.

وأضافت “فرغلي”، خلال حوارها ببرنامج “محطة النجوم” على شبكة “نجوم إف إم”، مساء الخميس، أنها ستشارك في رمضان القادم ببطولة مسلسل مع المطربة روبي والفنان الشاب أحمد الفيشاوي، قائلة : “ان شاء الله هيعجب الجمهور”.

وأشارت “فرغلي”، إلى حقيقة خلافها مع خالد يوسف، مؤكدة انها لم تقول انه سبب لها مشاكل في حياتها بسبب دورها في فيلم كلمني شكرا، مضيقة «بس لو رجع بيا الزمن و عرض عليا الدور ده تاني مش هوافق أبدًا».