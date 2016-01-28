أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أسامة كمال: شادي ومالك أخطئوا ولكنهم مثل أبنائنا نوجههم حين يخطئون

Google+ Print
أسامة كمال: شادي ومالك أخطئوا ولكنهم مثل أبنائنا نوجههم حين يخطئون أسامة كمال: شادي ومالك أخطئوا ولكنهم مثل أبنائنا نوجههم حين يخطئون

الإعلامي أسامة كمال

 

قال الإعلامي أسامة كمال، حول الفيديو المسئ لرجال الأمن الذي نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بتوزيع الممثل الشاب أحمد مالك و مراسل  برنامج «أبلة فاهيتا» شادي أبو زيد، علي جنود الداخلية واقي ذكري في شكل بلونة في ذكريى ثورة 25 يناير، ‘‘الحقيقة إن الشبان أخطئوا ولا أعرف دوافعهم ..  قالوا لحظة تهور ومن الأكيد أن ردهم بعد هذا الهجوم الكاسح عليهم لن تكون الحقيقة كاملة ولا أعلم أن كان  فعليًا يستشعرون الندم مما أرتكبوه هو في الحقيقة مخجل’’.

وأكد أنه عند معاقبة الشبان  ليس من الواجب أن “نقطع رقبتهم” ولا يجب أن نعاملهم بهذه القصوة الشديدة فأنه مثل الابن الذي أخطأ والابن عندما يخطأ يمكن توجيهه ومن الممكن أن يكون توجيهه فيه نوع من التحذير لكن أرجوا من المجتمع أن لا يكون قاصي في التعامل مع من يخطأ من الشباب فمن منا لم لخطأ عندما كان شابًا.

المراسل : عمر عبدالناصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا