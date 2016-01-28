لو بتحب الجبنة الرومى.. خليك فى "الجديدة" وبلاش تاكل الأطراف

الجبن الرومى من الأنواع المميزة، ويفضلها الكثيرون لمذاقها المالح، إلا أن البعض قد يتناول أنواع منها تسبب له الكثير من الأعراض المرضية.

وينصح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة، باختيار نوعيات جيدة من الجبن الرومى، نظرا لأن طريقة صنعها فى الأساس تعتمد على إزالة الطبقة الخارجية التى تتكون عليها البكتيريا كلما تكونت، لذا فالأنواع الرديئة لا تحظى بمثل هذا الاهتمام والدقة فى التصنيع.

كما ينصح الدكتور محمد بعدم تناول الجبن الرومى القديمة والتى يفضلها الكثيرون، لأن بتخزينها تعيش بها البكتيريا والعفن مدة أطول، وتصبح أكثر ضررا، لذا يجب شراء الجبن من مكان موثوق فيه، بشرط أن تكون طازجة وجديدة وطرية وتعرفها من مذاقها الثابت الجديد.

وتضمنت قائمة نصائح استشارى الباطنة: ابتعد عن الجبن الغريب الطعم، أو الذى به نكهة غير معتادة، وعن الأنواع التى ترى فيها عفنا ظاهرا على القشرة الخارجية لقالب الجبن، وتخلص من الجبن بمجرد تكون طبقة بيضاء عليه.

وطالب د. محمد بتجنب تناول أطراف الجبن الرومى، لأنها تحمل النصيب الأكبر من البكتيريا والعفن الذى يؤذى المعدة، وقد يسبب آلاما بها ويعيق الهضم، ويضر بعمليات الجهاز الهضمى كلها.