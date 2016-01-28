حكاية في الجول – سمير عدلي يتحدث عن.. جنون مدرب أيرلندا بسبب مصر.. وبكاء التوأم لساعة ونصف

"جلس إبراهيم وحسام حسن مع هاني رمزي على أرضية غرفة خلع الملابس لساعة ونصف يبكون فقط فقد كنا نتمنى التأهل للدور الثاني" هكذا تحدث سمير عدلي عن اللحظات التي تلت خروج مصر من كأس العالم 1990.

عن مشاركة منتخب مصر للمرة الثانية والأخيرة حتى الآن في المونديال وحزن مدرب هولندا وجنون نظيره في أيرلندا وحزن محمود الجوهري رغم الانتصار على تشيكوسلوفاكيا في مباراة ودية، يتحدث سمير عدلي.

ويقدم FilGoal.com سلسلة من الحكايات التي تغطي تاريخا طويلا للكرة المصرية مع سمير عدلي.

وكانت الحلقة الأولى عن - "قبيلة الأشانتي وماذا فعلت لكي يخسر الأهلي بطولة إفريقيا.. وحيلة الجوهري".

والثانية عن – "عندما تكاتفت غانا لإسقاط الأهلي"

والثالثة عن - سرقة ميداليات تتويج الأهلي وعودتها بصدفة غريبة

والرابعة عن - مدرب مصر الذي يزدري الأديان وطوبة تلقاها بدلا منه

والخامسة عن - سمير عدلي يروي: لا أصدق ما فعله الجوهري بي بسبب التوأم "النائم"

والسادسة عن - "طرد حازم إمام وسجائر الجوهري وفضيحة السعودية"

والسابعة عن - "سر "حاجة حلوة" طلبني الجوهري بإحضارها لحسام حسن"

والثامنة عن - حكاية في الجول – سمير عدلي يروي "السبب الحقيقي لطرد إبراهيم سعيد من معسكر مصر.. وأين الـ200 دولار؟"

والتاسعة عن - حكاية في الجول – سمير عدلي يروي عن.. بكاء الجوهري "الرهيب" بسبب عبد الرسول

وكل ما يلي على لسان سمير عدلي.

حزن الجوهري رغم الانتصار

"استعدينا للمونديال بشكل جيد جدا خضنا 48 مباراة ودية دولية استعدادا للبطولة واجهنا كل الفرق من مختلف الجنسيات مثل تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، النرويج، مقدونيا، كوريا الجنوبية، وآخرين".

"انتصرنا على تشيكوسلوفاكيا في ملعبهم بهدف دون رد في مباراة شاهدها 11 مدرب عالمي من المدرجات ولكن على الرغم من ذلك شعر الجوهري بالحزن".

"الجوهري كان يرغب في الفوز بنتيجة أكبر بسبب الأداء الرائع الذي قدمناه في المباراة، ولكن بعد المباراة فوجئنا ببوبي روبسون مدرب إنجلترا يربت على كتفه ويقول له لا تحزن".

"روبسون قال للجوهري أنت مدرب رائع ارفع رأسك لأعلى لقد أديت مباراة مميزة للغاية".

مدرب أيرلندا

"قدمنا بطولة جيدة للغاية وكان لدينا أملا كبيرا في التأهل للدور الثاني، فنتائج كل الفرق كانت متساوية بعد نهاية الجولة الثانية، لكن الجولة الأخيرة هي التي أنهت حلمنا".

"بعد الخروج من كأس العالم جلس حسام وإبراهيم مع هاني رمزي على أرضية غرف خلع الملابس يبكون بشدة لمدة ساعة ونصف، كانوا متأثرين للغاية، الحزن كان يسيطر على الجميع".

"هل تعرف أن مدرب أيرلندا جن جنونه بسبب مباراتنا أمامهم؟ نعم ذلك بالفعل ما حدث".

"بعد مباراتنا معهم تحدث قائلا هذه فرقة لا تلعب كرة القدم، كل شيء حدث في المباراة إلا لعب الكرة، أحمد شوبير كان يضيع الكثير من الوقت بالاحتفاظ بالكرة".

"الجوهري قام بعمل تكتيك قوي جدا للمنتخب في البطولة، كنا فريقا صعبا للغاية على المنافسين".

هدف مجدي عبد الغني

"حينما احتسبت ركلة الجزاء مدرب هولندا كان حزينا جدا جدا وهو ينظر لمجدي عبد الغني قبل تسديد الكرة".

"لا نعرف كيف نتحدث مع مجدي منذ ذلك اليوم الذي سجل فيه ركلة الجزاء في هولندا". (ضاحكا)

"مجدي في الطبيعي صوته مرتفع للغاية إذا سجل هدفا في الساحل أو السويس مع احترامي لكل تلك الفرق".

"فما بالك وهو الذي سجل هدفنا الوحيد في البطولة وفي مرمى من، هولندا". (يضحك مرة أخرى)