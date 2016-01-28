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اكتشاف جثة طالب متغيب عن منزله منذ أسبوع فى قرية الحورانى بدمياط

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اكتشاف جثة طالب متغيب عن منزله منذ أسبوع فى قرية الحورانى بدمياط اكتشاف جثة طالب متغيب عن منزله منذ أسبوع فى قرية الحورانى بدمياط
كشف أهالى قرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور بدمياط لغز اختفاء شاب فى العقد الثانى من العمر، والمتغيب عن منزلة منذ أسبوع، حيث عثر على جثته أعلى منزل مجاور لمنزلهم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة فارسكور بلاغا من أهالى قرية الحورانى يفيد العثور على جثة "ا.م "طالب 19 سنة والمبلغ باختفائه عن منزل الأسرة منذ أسبوع.

انتقل إلى موقع البلاغ الرائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور، وبالفحص المبدئى لم يتبين وجود آية طعنات أو علامات ظاهرية عل الجثة. تم إخطار النيابة العامة لانتداب خبير من الطب الشرعى لكشف أسباب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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