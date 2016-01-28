كشخة مرشحي الأوسكار.. أيهم أكثر أناقة

أثير الكثير من الأحاديث و الأخبار منذ الإعلان عن مرشحي الأوسكار لهذا العام بين مؤيد و معارض، ولكننا في هذه المساحة قررنا أن نلفت الأنظار لأناقة نجوم الأوسكار على السجادة الحمراء و نمنح جائزة"أوسكار الأناقة" لأحدهم ، فمن منهم يستحقها برأيك؟

جمعنا أعلاه 10 صور لمرشحي الأوسكار لجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" و "أفضل ممثل في دور مساعد"، وقد أثبت كل منهم اهتمامه البالغ بإطلالته على السجادة الحمراء؛ فدائماً ما تبهرنا أناقة الممثل توم هاردي TomHardy و النجم ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio في الحفلات السينمائية، إذ يختار كل منهما إطلالات كلاسيكية بألوان محايدة و جذابة.

وقد كانت إطلالات مايكل فاسبندر Michael Fassbender من أفضل الإطلالات الرجالية على السجادة الحمراء مؤخراً، أما الممثل كريستيان بايل Christian Bale فلم يكن ممن يهتمون بأناقتهم عادة، وعلى الرغم من ذلك، كانت إطلالاته بسيطة و جذابة في أغلب الحفلات السينمائية، إذ كان يغلب عليها اللون الأسود الأنيق.

إبن دايفيد بيكهام يتفوق عليه بالأناقة!!

من خلال بحثنا بين الإطلالات الرجالية لمرشحي الأوسكار ، وجدنا أن الممثل إيدي ريدماين Eddie Redmayne هو أكثر النجوم اهتماماً بأناقته، سواء على السجادة الحمراء أو في الإطلالات اليومية.

شاهدي معنا كشخة مرشحي الأوسكار ورشّحي الأكثر أناقة من بينهم.

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