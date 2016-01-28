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سمير كمونة لـ في الجول: تمنيت العمل في الأهلي.. لكن لم يكن هناك نصيب

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سمير كمونة لـ في الجول: تمنيت العمل في الأهلي.. لكن لم يكن هناك نصيب سمير كمونة لـ في الجول: تمنيت العمل في الأهلي.. لكن لم يكن هناك نصيب

أكد سمير كمونة المدير الفني السابق للرجاء أنه كان يتمنى العمل في الجهاز الفني للأهلي بعد علمه بترشيحه للتواجد به.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن إضافة مدرب جديد للجهاز الفني الذي يقوده حاليا عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وهو جمال السيد.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن جمال السيد سيعمل في منصب المدرب المساعد.

وتحدث كمونة لـFilGoal.com قائلا:"كنت أتمنى العمل في الجهاز الفني للأهلي".

وأكمل"الأهلي هو بيتي الذي تربيت فيه بالطبع كنت أرغب في العودة إليه".

وأتم"لكن لم يكن هناك نصيب وأتمنى للجهاز الفني التوفيق في المرحلة المقبلة".

وكان "زيزو" أجرى أول تعديل على الجهاز الفني بإضافة محمد أبو العلا مخطط الأحمال، بعد رحيل جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون.

ولا يعاون عبد العزيز عبد الشافي، سوى محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، وذلك قبل إضافة جمال السيد.

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