تقرير في الجول – من كانو إلى إيراسموس.. نجوم رفضها الزمالك فانتقلت للعالمية

بين شحنة اللاعبين الأجانب الذين عُرضوا على الزمالك.. وافق مسؤولي الفريق الأبيض على ضم عدد قليل منهم. لكن عدد أقل بكثير هو الذي نجح في مصر.

أبرز الأجانب الذي تألقوا مع الزمالك هم إيمانويل وكوارشي وإسماعيل كوليبالي وقد ينضم لهم المدافع البوركينابي محمد كوفي.

لكن ربما إن كنت لاعبا إفريقيا مغمورا ورفض الزمالك التعاقد معك، فأبشر بمستقبل رائع. هذا موضوع تقرير FilGoal.com التالي.

هل تصدق أن الزمالك رفض التعاقد مع نوانكو كانو نجم الهجوم النيجيري وأحد عمالقة أرسنال؟ أو أن النادي الأبيض ألغى تذاكر طيران إيمانويل بادو لاعب وسط غانا الذي انتقل بعد أشهر قليلة إلى أودينيزي الإيطالي.

ويستعرض FilGoal.com قصة الأجانب الذين رفضهم الزمالك فانتقلوا للعالمية..

1) نوانكو كانو

في عام 1993 بحث الزمالك عن التعاقد مع مهاجم أجنبي في ظل امتلاك قائمته لإيمانويل أمونيكي فقط الذي كان متألقا في هذا الوقت مما رفع أسهم النادي الأبيض من قبل الأندية النيجيرية.

فوّض الزمالك الإداري سمير السيد مهاجم يدعى نوانكو كانو يبلغ من العمر 17 عاما وقالوا عنه إنه موهبة فذة.. وبدأت مجلة الزمالك الرسمية تتحدث عن الفتى الذي سيتحول لمفاجأة الموسم.

عاد سمير السيد لعرض اللاعب على الإدارة لكن بعد فترة صرف الزمالك النظر عن التعاقد مع كانو واكتفى بضم مهاجم أخر اسمه آكي أكينشيندي.

بعد شهر تقريبا انتقل كانو إلى أياكس ومنه إلى إنتر ثم أرسنال تخللها مسيرة لا تخفى على أحد.

2) جون أوتاكا

نجم الإسماعيلي السابق.. قبل أن يرتدي القميص الأصفر حضر إلى الزمالك وخاض التدريبات للاختبار في القلعة البيضاء عام 1998.

وبعد أسبوعين من الاختبارات قرر رود كرول المدير الفني للزمالك عدم التعاقد معه وقال إنه لا يصلح.

أوتاكا انتقل بعد ذلك إلى المريخ ثم المقاولون العرب قبل ارتداء قميص الدراويش.

تألق أوتاكا ووصل بورتسبوث الإنجليزي ولعب لأندية فرنسية.

3) رشيدي ياكيني

المهاجم العملاق النيجيري رشيدي ياكيني وسط تألقه في أمم إفريقيا 1994 لفت الأنظار المصرية.

اقترح حمادة إمام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ضم اللاعب.. دخل الزمالك في مفاوضات معه لضمه من فريقه البرتغالي فيتوريا سيتوبال.

لكن تعالت الأصوات داخل الزمالك بأنه كبير السن إذ كان يبلغ من العمر 31 عاما.

رفضه الزمالك لكن رشيدي ياكيني ظل في الملاعب حتى 2005 وهو في عامه الـ41.

وتوفى رشيدي ياكيني في 2011.

4) إيمانويل بادو

ربما اسمه لا يقارن بالأسماء السابقة.. لكن يكفي أن تعلم أن الزمالك رفضه ثم انتقل بعدها إلى أودينيزي الإيطالي.

الزمالك كان يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط دفاعي المركز الذي ظل يعاني منه بعد اعتزال تامر عبد الحميد.

توصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب وناديه الغاني.. وقائمته تضم الثنائي الأجنبي رحيم آيو والإيفواري أديكو.

أرسل الزمالك تذاكر الطيران لبادو على أمل وصوله لإتمام الصفقة رسميا.. في هذا التوقيت كان يبحث النادي الأبيض على ظهير أيسر.

وحضر البرازيلي ريكاردو للاختبار تحت قيادة راينر هولمان المدرب الألماني الذي أراد تدعيم مركز الظهير الأيسر.

فوافق الزمالك على طلب مدربه وتم إلغاء تذاكر الطيران لبادو وضم ريكاردو الذي وإن تذكر اسمه لن تتذكر إلا اشتباكه مع جمال حمزة في مباراة غزل المحلة وصفعة بين الثنائي على أرض الملعب. وطار الغاني بعدها إلى إيطاليا.

5) عبد القادر كيتا

الجناح الإفواري صاحب السرعة والقدم القوية.. الذي سجل هدفا صاروخيا في شباك عصام الحضري بكأس الأمم الإفريقية في فوز مصر 4-1 على كوت ديفوار.

كيتا خلال فترة تولي أوتو فيستر المدرب الألماني المخضرم تدريب الزمالك تم عرضه على النادي الأبيض وكان يلعب في فريق أفريكا سبور.

رفض أوتوفيستر التعاقد مع كيتا وفضّل ثنائي أخر، ثم انتقل بعد ذلك الدبابة الإفوارية إلى النجم الساحلي ليخضع للاختبار ثم يوقع على العقود.

كيتا تألق مع كوت ديفوار وارتفع مستواه حتى وصل إلى ليون الفرنسي وحصد معه الدوري والكأس في موسم 2007-2008.

6) تيجاني بابانجيدا

الجناح الأيمن النيجيري الشهير أيضا كان قريبا من ارتداء قميص الزمالك. والراحل حمادة إمام كان طرفا هاما في هذه الصفقة.

حمادة إمام كان يعلق على مباراة افتتاح دورة الألعاب الإفريقية 1991 بين مصر ونيجيريا التي خسرها الفراعنة 2-1 بهدفين سجلهما إيمانويل أمونيكي وبابا نجيدا.

الزمالك سارع في مفاوضة أندية اللاعبين وبالفعل اتفق وأبرم التعاقد.. لكن بعد أسبوعين فقط قرر النادي الأبيض الاكتفاء بأمونيكي فقط وعدم استكمال إجراءات ضم بابا نجيدا.

بابانجيدا انتقل بعد ذلك إلى هولندا ولعب لأياكس بجانب أنه بات أحد أعمدة منتخب نيجيريا في عصرها الذهبي.

7) تشيسوم شيكاتارا

الزمالك في موسم 2015-2016 يبحث عن ضم مهاجم أجنبي، فضّل التعاقد مع إيمانويل مايوكا المهاجم الزامبي على شيكاتارا الذي تألق مع منتخب نيجيريا للمحليين.

شيكاتارا لم يتوقف.. انتقل رسميا للوداد المغربي قبل أيام قليلة وقد يلقى مصير العمالقة السابقة.

8) كريميت إيراسموس

آخر الأسماء التي رفضها الزمالك هو الجنوب إفريقي إيراسموس صاحب الـ25 عاما. اللاعب الذي يجيد في المراكز الهجومية الثلاثة سواء جناح أو مهاجم صريح أو تحت المهاجمين.

أعلنت وسائل الإعلام الجنوب إفريقية عن اتفاق الزمالك مع اللاعب ووكيله وتوصل لاتفاق نهائي مع النادي عبر البريد الإلكتروني.

لكن فجأة، يخرج أحمد مرتضى منصور ويؤكد إنه لا يعلم أي شيء عن التفاوض مع اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل بريدا إلكترونيا رسميا لأورلاندو الذي رد بالموافقة على بيع اللاعب.

إيراسموس بدوره بدأ يعد العدة في السفر إلى القاهرة ويحزم حقائبه وذلك قبل مواجهة الزمالك لأورلاندو في كأس الكونفدرالية في دور المجموعات.

لكن مسؤولي الزمالك قرروا إلغاء الصفقة فجأة الصيف الماضي.

اليوم فقط، بدأ إيراسموس رحلة الاحتراف في أوروبا عن طريق رين رابع الدوري الفرنسي.