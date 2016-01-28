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الاتحاد لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم العراق.. وهذه حقيقة ' هروب بونتس '

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الاتحاد لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم العراق.. وهذه حقيقة ' هروب بونتس ' الاتحاد لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم العراق.. وهذه حقيقة ' هروب بونتس '

أكد محمود مشالي رئيس الاتحاد السكندري أن ناديه اقترب من ضم مهاجم منتخب العراق أمجد راضي خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الاتحاد في قائمته لاعبين محترفين هما علي داربو وباتريك نجوما، فيما صرف النظر في وقت سابق عن ضم مهاجم أنيمبا النيجيري السابق ستيفن وارجو لعدم اقتناع المدير الفني ليونيل بونتس به.

وتحدث مشالي لـFilGoal.com قائلا:"اقتربنا من ضم أمجد راضي خلال الفترة المقبلة".

ويبلغ أمجد راضي من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع القوة الجوية العراقي ثم انتقل إلى أربيل ومنه للرائد السعودي قبل أن يفسخ تعاقده معه بالتراضي.

وقرر راضي بعد ذلك العودة لناديه السابق القوة الجوية لكن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ذلك الأمر بسبب غلق باب الانتقالات الشتوية في العراق.

في الوقت ذاته نفى رئيس الاتحاد السكندري ما تردد في الأونة الأخيرة عن هروب المدير الفني للفريق بونتس بعد سفره للبرتغال.

وأوضح"بونتس سافر للبرتغال وبالتحديد للشبونة من أجل حجز معسكر الفريق الذي سيقام هناك الصيف المقبل".

وأتم"معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد سيقام في البرتغال".

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