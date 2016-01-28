محافظ الفيوم: «الداخلية» تمنح سويسرية تعشق المحافظة إقامة طويلة لحين النظر في منحها الجنسية

قال محافظ الفيوم المستشار وائل محمد نبيه مكرم ، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وافق على منح السويسرية ايفلين بوريه إقامة طويلة المدة لحين النظر في منحها الجنسية المصرية.

وأضاف مكرم ، في تصريح اليوم الخميس، أن السويسرية ايفلين بوريه عاشقة للطبيعة بالفيوم منذ كانت في زيارة لقرية تونس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق عام 1970 وبهرتها طبيعة المحافظة الخلابة والهواء النقى وطباع أهل الريف وحسن معاملة المصريين للضيوف وتفاعلت مع أهالي القرية التي تقع على ضفاف بحيرة قارون ، واندمجت مع الفلاحين وارتبطت بعلاقات متميزة مع جميع أهالي القرية، ورفضت العودة إلى سويسرا واستقرت بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن السيدة السويسرية سبق ووجهت دعوات للعديد من الجاليات الأجنبية والوفود السياحية لزيارة محافظة الفيوم وساهمت في انتعاش حركة السياحة للقرية وكانت عامل جذب للزائرين للمنطقة.

وقال المحافظ إن السيدة السويسرية تزوجت من الشاعر المصرى الشهير سيد حجاب وأقامت عددا من الورش الخاصة بصناعات الحرف البيئية على نفقتها الخاصة، كما ساهمت فى تعليم عدد

> كبير من الفتيات والسيدات حرف صناعة الفخار والسجاد اليدوي.

وأوضح المحافظ أن ايفلين لقبت بعاشقة الفيوم وأنها نقلت رغبتها للمحافظة بطلب حصولها على الجنسية المصرية وشكت من المعاناة المستمرة مع طرق تجديد الإقامة وتقدمت بطلب للمحافظة تناشد من خلاله وزارة الداخلية النظر في طلب حصولها على الجنسية، وقد وافق وزير الداخلية على منحها إقامة طويلة المدة لحين النظر في منحها الجنسية المصرية.

ا ش ا